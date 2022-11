Famille : une militante égyptienne s’est détériorée depuis sa grève de la faim

LE CAIRE (AP) – La famille de l’activiste égyptien emprisonné Alaa Abdel-Fattah dit l’avoir vu jeudi et que son état s’est “gravement détérioré”.

La nouvelle de l’état d’Abdel-Fattah a été publiée dans un tweet de la sœur d’Abdel-Fattah, Mona Seif, après une visite à la prison de la mère, de la tante et de l’autre sœur de l’activiste. C’était la première fois qu’ils le voyaient depuis près d’un mois.

Abdel-Fattah est l’un des militants pro-démocratie les plus en vue d’Égypte. Le militant détenu avait intensifié une grève de la faim et arrêté toutes les calories et l’eau au début de la conférence des Nations Unies sur le climat qui s’est tenue en Égypte plus tôt en novembre, pour attirer l’attention sur son cas et celui d’autres prisonniers politiques.

Cependant, plus tôt cette semaine, Abdel-Fattah a informé sa famille dans des notes manuscrites qu’il avait d’abord commencé à boire de l’eau, puis avait également mis fin à la grève de la faim.

The Associated Press