Famille : un militant égyptien emprisonné entame une “grève de la faim”

LONDRES – Le militant égyptien le plus en vue emprisonné a entamé mardi une “grève de la faim” et prévoit d’arrêter de boire de l’eau le premier jour du sommet mondial sur le climat la semaine prochaine, a déclaré sa famille. Alaa Abdel-Fattah, dissident déclaré et citoyen britannique, s’est fait connaître avec les soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient et renversé en Égypte le président de longue date Hosni Moubarak. Le militant de 40 ans a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux et sa détention est devenue un symbole du retour de l’Égypte à un régime autocratique.

Alors que les projecteurs internationaux se concentrent sur l’Égypte avant le sommet sur le climat – ou COP27 – dans la ville de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, la famille d’Abdel-Fattah fait pression pour sa libération. Sa sœur, Sanaa Seif, organise un sit-in au siège du ministère britannique des Affaires étrangères pour pousser le Royaume-Uni à agir dans son cas.

Abdel-Fattah a déclaré dans une lettre à sa famille qu’il entamerait la “grève de la faim”, a tweeté lundi son autre sœur, Mona Seif.

Depuis des mois, Abdel-Fattah fait une grève de la faim partielle, ne consommant que 100 calories par jour et sa famille s’inquiète pour sa santé. Il a écrit que le 6 novembre, premier jour de la COP27, il renoncera également à l’eau.

La famille, qui communique avec Abdel-Fattah par des lettres hebdomadaires et lors de rares visites, dit craindre que si Abdel-Fattah n’est pas libéré lors de la conférence sur le climat, il meure sans eau. La prochaine visite de la famille est le 17 novembre.

Un responsable des médias du gouvernement égyptien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi. Les autorités ont précédemment nié qu’Abdel-Fattah soit en grève de la faim.

Il a été condamné pour la première fois en 2014 après avoir été reconnu coupable d’avoir participé à une manifestation non autorisée et d’avoir prétendument agressé un policier. Il a été libéré en 2019 après avoir purgé une peine de cinq ans, mais a été de nouveau arrêté plus tard cette année-là dans le cadre d’une répression qui a suivi de rares manifestations anti-gouvernementales.

En décembre 2021, il a été condamné à une autre peine de cinq ans pour diffusion de fausses nouvelles. Il fait également face à des accusations distinctes d’utilisation abusive des médias sociaux et d’adhésion à un groupe terroriste – une référence aux Frères musulmans interdits, que les autorités ont déclarés organisation terroriste en 2013.

En avril, la famille a annoncé qu’il avait obtenu la nationalité britannique par l’intermédiaire de sa mère, Laila Soueif, professeur de mathématiques à l’université du Caire, née à Londres. La famille a alors déclaré qu’elle cherchait un passeport britannique pour Abdel-Fattah afin de sortir de son “épreuve impossible”.

Le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi, un allié des États-Unis entretenant des liens économiques profonds avec les pays européens, réduit sans relâche les dissidents au silence et réprime les organisations indépendantes depuis des années avec des arrestations et des restrictions. Bon nombre des principaux militants impliqués dans le soulèvement de 2011 sont maintenant en prison, la plupart en vertu d’une loi draconienne adoptée en 2013 qui a effectivement interdit toutes les manifestations de rue.

Avant la conférence mondiale sur le climat, le bilan de l’Égypte en matière de droits humains est de plus en plus examiné, bien que de nombreux militants craignent que l’attention portée au cas d’Abdel-Fattah ne diminue dès que la conférence touchera à sa fin et que les dirigeants mondiaux rentreront chez eux.

“Il a décidé que s’ils étaient déterminés à le garder en prison pour toujours, ou jusqu’à sa mort, alors au moins il déciderait des termes de la bataille et mènerait la charge”, a déclaré sa sœur Mona Seif dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux. médias. “Je ne peux pas lui demander d’arrêter ce qu’il fait”