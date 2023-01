Famille toxique ? Les conseils d’un expert pour faire face sans se battre

La dynamique familiale peut être difficile à gérer, surtout lorsqu’elle implique un « comportement toxique ».

Ce comportement peut blesser les autres et créer des relations négatives au sein d’une dynamique familiale.

“Cela pourrait être un préjudice physique, mais cela pourrait aussi être un préjudice émotionnel, et cela peut aussi être un préjudice mental”, a déclaré le Dr Natasha Williams, une psychologue agréée, à CTV’s Your Morning jeudi. “En fin de compte, c’est beaucoup d’énergie négative, et vous ne vous souciez pas vraiment des sentiments ou des émotions de l’autre personne.”

Bien qu’important, il peut être difficile de savoir quand un comportement franchit une ligne pour devenir toxique, a déclaré Williams.

“Habituellement, vous pouvez avoir un conflit avec quelqu’un, mais vous pouvez toujours le respecter”, a-t-elle déclaré. “Quand quelqu’un est toxique, il ne se soucie vraiment pas de l’autre personne.”

Le premier conseil de Williams pour faire face à un membre toxique de la famille est de regarder les attentes.

“Souvent, nous avons des attentes vis-à-vis de notre famille, de nos parents, de nos frères et sœurs, ils sont censés être de bonnes personnes”, a-t-elle déclaré. “Ils sont censés veiller à notre meilleur intérêt.”

Si les attentes du membre de la famille sont positives et que les actions sont négatives, comprendre les attentes réalistes de la relation permettra aux gens de fixer des limites fermes, explique Williams.



