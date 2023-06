Famille Shahzada Dawood : Qui est sa femme Christine et ses enfants Suleman et Alina ?

Les équipes de SEARCH sont dans une course contre la montre pour un sous-marin touristique disparu.

Parmi les cinq membres du petit sous-marin se trouve le père marié de deux enfants, Shahzada, et son fils Suleman Dawood. Voici ce que nous savons du reste de leur famille.

Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, ont disparu à bord du submersible touristique Titanic Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille Dawood

Qui est Christine, la femme de Shahzada Dawood ?

Le magnat pakistanais basé au Royaume-Uni Shahzada est marié à Christine Dawood qui travaille comme coach et psychologue.

Elle est titulaire de deux diplômes MSc, un en psychologie du travail et des affaires et un second en conseil et accompagnement du changement.

Christine, qui est née en Allemagne, a laissé derrière elle une carrière d’ingénieur après avoir été impliquée dans un accident d’avion presque mortel alors qu’elle voyageait avec son mari en 2019.

Écrivant dans son blog, Christine a déclaré : « J’ai lu plusieurs fois que les gens commencent à prier dans de telles situations ou que leur vie défile comme un film.

« Mon mari m’a dit plus tard qu’il pensait à toutes les opportunités qu’il avait manquées et à tout ce qu’il voulait encore enseigner à nos enfants. »

Christine vit avec son mari Shahzada à Surbiton, Surrey.

Le couple a deux enfants, Alina et Suleman.

Qui sont les enfants de Shahzada Dawood, Suleman et Alina ?

Suleman est né en 2004, à Karachi, au Pakistan.

Il étudie le commerce à l’Université de Strathclyde.

Le professeur principal de l’université, Sir Jim McDonald, a publié une déclaration disant : « Je vous écris avec le cœur lourd pour partager la nouvelle qu’un de nos étudiants, Suleman Dawood, est un passager à bord du submersible qui manque dans l’Atlantique Nord.

« Nous sommes profondément préoccupés par Suleman, son père et les autres personnes impliquées dans cet incident.

« Je sais que vous vous joindrez à moi pour envoyer nos pensées et nos prières à leurs familles et à leurs proches.

Alina est la sœur aînée de Suleman.

Elle s’est spécialisée en littérature anglaise à l’université et a reçu des honneurs et plusieurs prix pour ses réalisations académiques.

Alina et Suleman ont grandi à Londres et à Karachi au Pakistan.

Qu’est-il arrivé à Shahzada et Suleman Dawood ?

Shahzada et son fils Suleman sont piégés sur un sous-marin du Titanic manquant et le temps presse pour eux.

Aux côtés du père et du fils, Hamish Harding, Stockton Rush et Paul-Henry Nargeolet sont également piégés dans le Titan qui a perdu le contact avec le Polar Prince à peine une heure et 45 minutes après le début de l’expédition.

Le submersible a perdu le contact à 4 heures du matin le dimanche 18 juin 2023 et est maintenant à court d’air

La sœur de Shahzada, Sabrina, a déclaré : « Que Shahzada et Suleman nous reviennent sains et saufs.

« Nous sommes sûrs qu’ils seraient aussi émus que nous par le soutien de la communauté mondiale pendant cette période difficile. »

Christine et sa fille Alina sont toutes deux au Canada et prient pour le retour en toute sécurité de Shahzada et Suleman.