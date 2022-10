Famille royale : Prince Harry, le drame de Meghan « a un coût »

Dans son premier discours en tant que souverain, le roi Charles III a exprimé son “amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”, signalant que les tensions entre la famille royale et le duc et la duchesse de Sussex pourraient commencer à se calmer.

Réduire l’hostilité entre le prince Harry, sa femme, Meghan Markle et la famille royale sera la clé pour ouvrir la voie à la monarchie, a déclaré le commentateur royal de CTV News, Richard Berthelsen.

« La rancoeur qui traverse l’Atlantique… suscite l’intérêt pour ce [the Sussexes] faire, il vend des livres, il vend des magazines », a déclaré Berthelsen à CTVNews.ca dans une interview le 3 octobre.« Mais cela a un coût pour la famille royale, qui ne peut pas y répondre tout le temps.

Le prince Harry et Meghan ont tous deux décidé de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020. Depuis lors, ils ont parlé de la vie en tant que membres de la famille royale dans diverses interviews, exprimant un manque de soutien de la part du cabinet.

Pourtant, le prince Harry a retrouvé son père et son frère pour participer aux cérémonies précédant et incluant les funérailles de la reine le 19 septembre. Selon Berthelsen, il semble également que des efforts aient été faits pour que Harry et son frère, le prince William , apparaissent comme des égaux tout en commémorant la mort de leur grand-mère.

Le prince Harry n’est pas un membre actif de l’armée, ce qui explique pourquoi il n’était pas en uniforme lors des funérailles de sa grand-mère, a déclaré Berthelsen. De plus, toutes les nominations militaires honorifiques et les patronages ont été abandonnés après qu’il se soit retiré de ses fonctions royales.

Cependant, le roi Charles III a fait une exception pour permettre au prince Harry de porter son uniforme militaire pour une veillée au cercueil de feu la reine le 17 septembre, aux côtés de ses sept autres petits-enfants. Le prince William a décidé de porter un uniforme identique, porté par le régiment des Blues et des Royals, malgré d’autres uniformes attachés à des postes de rang supérieur, a déclaré Berthelsen.

“William a pris une rétrogradation [from colonel] de porter l’uniforme d’un major lors de cet événement », a-t-il déclaré. “Ce sont tous les deux des petits-enfants et lors de la veillée des petits-enfants, je pense qu’ils voulaient ressembler à des égaux, dans une certaine mesure.”

Bien que ces efforts puissent indiquer une relation plus amicale entre le prince Harry et les membres de sa famille immédiate, cette civilité doit également se refléter dans les commentaires faits publiquement par le duc et la duchesse de Sussex, a déclaré Berthelsen.

“Ils vont devoir trouver un moyen de faire ce qu’ils font sans adresser de critiques à Londres … s’ils veulent maintenir une relation avec les membres de la famille royale”, a déclaré Berthelsen. “Il doit y avoir une priorité pour réduire la rancoeur en public entre ces parties de la famille.”

Selon Berthelsen, les tensions familiales les distraient de leur travail.

“Ils ne sont pas censés être un feuilleton”, a-t-il déclaré. “L’histoire n’est pas censée parler d’eux, mais des problèmes [they advocate for]les lieux qu’ils visitent et l’unité du royaume.

Il reste à voir comment le duc et la duchesse de Sussex réagiront à l’avenir, mais une poussée vers l’unité parmi les membres de la famille royale pourrait très bien être un thème important tout au long du règne du roi, a déclaré Berthelsen.

LE NOUVEAU ‘CORE’ DE LA FAMILLE ROYALE

Avec le roi Charles III, d’autres membres de la famille royale ont également assumé de nouveaux titres, grades et rôles après la mort de la reine Elizabeth II. Camilla, l’ancienne duchesse de Cornouailles, est maintenant reine consort, soutenant son mari dans l’exercice de ses fonctions.

Pendant ce temps, le prince William et Catherine, princesse de Galles, assument également les titres de duc et de duchesse de Cambridge et de Cornouailles.

Alors que la monarchie est composée de 11 membres actifs, ces quatre forment le “noyau” de la famille royale, a déclaré Berthelsen. Ceci est clairement indiqué dans un article récemment partagé photo royale du quatuor prise au palais de Buckingham le 18 septembre.

En mettant en vedette le nouveau roi aux côtés de la reine consort et du prince et de la princesse de Galles, cette photo indique l’avenir de la monarchie, a déclaré Berthelsen.

“C’est juste une simple réitération au public que ce sont les deux couples clés de la monarchie à l’avenir”, a-t-il déclaré. “C’est maintenant le roi et son héritier direct.”

Malgré leur retrait en tant que membres « seniors » de la famille royale, le prince Harry et Meghan restent le duc et la duchesse de Sussex. Selon Berthelsen, il est peu probable qu’ils reçoivent des titres supplémentaires à l’avenir.

Après la mort de la reine, cependant, leurs enfants sont désormais considérés comme prince et princesse. Selon les règles royales, les petits-enfants du monarque détiennent automatiquement le titre et le rang de prince ou de princesse du royaume. De plus, avec Charles maintenant roi, Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor deviennent respectivement sixième et septième sur le trône.

Il pourrait être possible pour le prince Harry et Meghan de revenir en tant que membres actifs de la famille royale à l’avenir, a déclaré Berthelsen. Mais cela nécessiterait un important changement de ton envers la Firme, compte tenu des propos tenus récemment par le duc et la duchesse de Sussex dans des interviews, podcasts et autres médias.