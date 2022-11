Famille royale : Mike Tindall a-t-il enfreint le protocole ?

Les mondes de la réalité et de la royauté sont entrés en collision de manière spectaculaire alors qu’un membre de la famille royale est présenté dans l’émission de téléréalité britannique “I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!” Mike Tindall, époux de Zara Phillips, fille de la princesse Anne, est lui-même un joueur de rugby à succès, ayant joué pour l’Angleterre.

Il anime également un podcast “The Good, The Bad & The Rugby”. Mike n’est pas étranger à la télé-réalité, étant apparu dans The Jump dans lequel des célébrités tentent de maîtriser divers sports d’hiver, et Bear Grylls: Mission Survive dans lequel des célébrités participent à une mission de survie de 12 jours.

Mais dans “I’m A Celeb…”, Mike ne se retient absolument pas dans ses paroles et ses actions – et gagne beaucoup d’argent dans le processus – avec ses honoraires de 150 000 £ (237 102 $ CAN). Il entre dans l’histoire en tant que premier membre de la famille royale à entrer dans la jungle australienne, mais est-ce que son apparence, selon les mots de l’ancien correspondant de la BBC Michael Cole, “dégrade et diminue la famille royale?”

Il est clair que l’apparition de Mike dans la série fait des vagues. Il a été rapporté dans le journal britannique le Scottish Daily Express qu’il avait discuté de la participation à l’émission avec sa famille au préalable et avait obtenu leur approbation, et sa femme Zara l’a soutenu à chaque étape du processus. Il s’avère être un compagnon de camp populaire, plongeant dans la crique du camp en très petit maillot de bain, ce qui a amené les téléspectateurs à se demander s’il portait en fait le bas de bikini de Zara. Mais ce sont ses jurons à propos de ses camarades de camp et ses commentaires sur les politiciens qui ont vraiment fait sensation.

Tout d’abord, nous avons vu sa plainte concernant la présentatrice de nouvelles concurrente Charlene White et sa décision de ne pas dormir dans le camping-car avec l’ancien secrétaire à la santé Matt Hancock. Il a demandé, il a dit: “Pourquoi ne dort-elle pas dans le camping-car? Ça m’énerve.” Mike a expliqué plus tard au Bush Telegraph : « Si Charlene est allée dans le camping-car, un autre lit devient disponible.

Un de moins dans le hamac, alors j’espère que cela créera une meilleure nuit de sommeil pour tout le monde.

Les téléspectateurs ont été choqués, avec quelques tweets, “Je pense que Mike en a assez que Charlene ne dorme pas dans le camping-car.” Et un autre dicton, “Mike se fait défoncer par Charlene.”

Puis vinrent les commentaires de Mike sur les politiciens. Il a fait sensation après avoir discuté avec des camarades de camp de l’éviction de l’ancien Premier ministre Boris Johnson. En discutant avec le comédien camarade de camp Seann Walsh, il a déclaré: «Je pense juste que tous les politiciens sont des f *****s. Je veux dire qu’ils aient même la conversation juste parce qu’ils sont tous des fans de Boris qui n’aimaient pas la façon dont Boris a été évincé que vous ne choisirez pas la meilleure personne pour le poste, cela résume simplement les politiciens. Beaucoup de gens ont dit que Mike disait peut-être ce que nous pensons tous, mais la famille royale est censée rester politiquement neutre.

VIOLATION APPARENTE DU PROTOCOLE ROYAL ?

L’auteur royal Richard Fitzwilliams a suggéré que la violation apparente du protocole royal par Tindall était imprudente. Il a déclaré au site d’information britannique MailOnline: “Mike Tindall a un personnage masculin qui fonctionne généralement à son avantage. Cependant, dans la jungle, il a fait des commentaires extrêmement embarrassants sur la fois où son pantalon s’est déchiré devant la princesse Anne. Ils le hanteront dans les futurs articles écrits sur lui et Zara, tous deux très performants. Le public de cette émission de téléréalité est vaste, cela n’aura pas aidé son image.

Maintenant, il fait des commentaires peu judicieux sur les politiciens, alors qu’il sait parfaitement que la famille royale doit être au-dessus de la politique et éviter de tels commentaires. Que les téléspectateurs écourtent ou non son séjour dans la jungle, il semble bien que son cerveau se soit surchauffé dans cet environnement insolite. Ce n’est pas le protocole dont il a besoin de leçons, c’est le bon sens car il joue à la galerie dans une série de télé-réalité extrêmement populaire et a l’air extrêmement stupide.

Mike devrait-il simplement se taire, continuer à bronzer et essayer d’éviter ces épreuves de Bushtucker qui pourraient impliquer de manger des parties du corps de kangourou pour gagner de la nourriture pour le camp ? S’il faisait cela, cela irait à l’encontre de son objectif premier d’être dans la jungle. Les producteurs l’ont engagé dans l’espoir qu’il répandrait des fèves royales et montrerait un côté plus humain à la famille la plus connue et la plus connue au monde. Rappelons-nous qu’il n’est pas non plus un membre de la famille royale, il y a donc moins de contraintes sur ce qu’il peut faire.

Zara, la fille de la princesse Anne et de Mark Phillips, et la nièce du roi Charles III, est 20e sur le trône, il est donc peu probable qu’il devienne roi de si tôt. La princesse Anne a toujours élevé ses trois enfants, y compris la femme de Mike, Zara, pour être terre-à-terre (enfin, aussi terre-à-terre que possible en tant que membre de la famille royale), et elle et Mike ont des emplois et gagner leur propre argent. Cela signifie sûrement qu’il peut faire ce qu’il veut pour gagner son propre argent – ​​dans des limites raisonnables.

L’apparition de Mike Tindall dans “I’m A Celeb…” rehausse son profil et montre aux téléspectateurs qu’il y a une autre facette des membres de la famille royale – quoique légèrement jurante. On pense qu’il montre également aux téléspectateurs que même si la famille royale doit rester calme et continuer en public, en privé, elle se soucie des problèmes et est de vraies personnes.

Cela pourrait les faire aimer du public et améliorer leur image publique, essentielle à leur survie. Mike Tindall étant dans I’m A Celeb… n’est pas humiliant et ne diminue pas la famille royale – en fait, il pourrait leur rendre un grand service. La grande question est, sera-t-il couronné Roi de la Jungle ? Il faudra attendre quelques semaines pour le savoir…