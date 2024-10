Famille royale : Meghan a « perdu des amis et des alliés partout » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a « perdu des amis et des alliés partout », affirme un expert royal – qui dit qu’ils ne sont plus non plus des alliés.

Le diffuseur et biographe royal Hugo Vickers s’en est pris à Meghan, déclarant que cela « ne peut pas être une coïncidence » si l’ancien royal en activité a perdu autant de partisans et d’amis.

Désignant l’auteur Tina Brown comme quelqu’un que Meghan a bouleversé, il a déclaré: « Megan semble avoir la capacité de perdre des amis et des alliés partout et Tina Brown, bien sûr, est une observatrice très intelligente de la scène, et elle est je le fais depuis très longtemps. »

À propos de la duchesse de Sussex, 43 ans, M. Vickers a déclaré Le Soleil: « Pour ce que ça vaut, Meghan m’a également perdu en tant qu’alliée, car lorsqu’elle a rejoint la famille royale pour la première fois, la ligne que je suivais était qu’elle était le premier membre à s’être adressé aux Nations Unies. Il y avait tellement de choses qu’elle pouvait faire , mais elle a progressivement réussi à contrarier tout le monde, y compris Tina Brown, et cela ne peut pas être une coïncidence. »

Il affirme également qu’il pouvait dire que Meghan, dont le profil a été amélioré après son mariage avec le prince Harry, « n’était pas particulièrement déterminée » à devenir membre de la famille royale. M. Vickers a déclaré: « Il me semble qu’elle n’était pas particulièrement attachée à être membre de la famille royale. En épousant le prince Harry, son profil s’est énormément accru à l’échelle mondiale, et les gens voulaient donc en savoir plus sur elle, et dans une certaine mesure, plus d’elle… »

Il a ajouté : « … Je pense qu’elle a probablement mal compris pas mal de choses pour être tout à fait honnête sur ce que signifiait être membre de la famille royale, qui est une vie de service et de dévouement complets. »

CE BLOG EN DIRECT EST MAINTENANT FERMÉ. VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS LES DERNIÈRES MISES À JOUR ROYAL :