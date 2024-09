Famille royale : les médias américains s’en prennent à Meghan Markle | Royal | Actualités

Meghan Markle est sous le choc après la publication d’un article « sauvage » sur la duchesse dans les médias américains, a-t-on affirmé.

Le Hollywood Reporter a récemment partagé l’histoire qui a surpris les invités du dernier épisode de Courrier quotidienLe Palace Confidential de Richard Eden, du Mail, a qualifié cette publication de « peu sensationnaliste ».

S’exprimant lors de l’émission, Charlotte Griffiths du Mail on Sunday a déclaré : « Je pense que ce sera difficile pour Meghan parce que, bien sûr, elle se soucie vraiment de ce que pense The Hollywood Reporter. C’est une ancienne actrice et c’est son monde. Elle vit en Californie, [she] elle traîne avec les stars d’Hollywood et, vous savez, elle s’est enfuie du Royaume-Uni – et Harry aussi pour échapper à ce genre de reportages.

En revenant sur un article similaire paru dans les médias britanniques, elle a déclaré que l’article était « discret », contrairement aux médias américains. Elle a ajouté : « C’est aussi sauvage que vous le dites. »

Meghan et Harry ont quitté leurs fonctions royales début 2020 et ont déménagé aux États-Unis peu de temps après avec leur fils, Archie, aujourd’hui âgé de cinq ans. Le couple réside désormais à Montecito avec Archie et leur deuxième enfant, Lilibet, âgée de trois ans.

