Famille royale EN DIRECT : Meghan Markle « détestait ne pas être la star du spectacle » lors d’une tournée avec Harry | Royale | Nouvelles

Meghan Markle aurait eu une expérience « révélatrice » lors de sa première tournée royale avec le prince Harry en Australie, selon un expert royal.

Alors que le roi Charles et la reine Camilla ont lancé aujourd’hui leur tournée aux antipodes, de plus amples détails sur la première tournée officielle des Sussex à l’étranger en 2018 sont mis en lumière.

La commentatrice royale Ingrid Seward a déclaré que Meghan aimait « jouer le rôle de la princesse », mais a été déçue lorsqu’elle a vite réalisé « le choc » qu’elle ne serait pas la « star de la série » et ne serait qu’un « rouage dans le roue ».

Elle a dit au Soleil: « C’était un voyage monumental lorsque Harry et Meghan sont partis en 2018, et Meghan a annoncé sa grossesse alors qu’elle était là-bas. Je pense que les Australiens ont été très flattés par cela et elle a joué son rôle avec brio. Ils étaient jeunes et frais.

« Mais je pense que Meghan ne voyait pas les choses comme ça. Je pense qu’elle appréciait l’adulation. Elle aimait jouer le rôle de la princesse telle qu’elle le voyait. Mais je pense aussi que c’était un peu un choc. Elle était on lui disait quoi faire. On lui disait où aller, et on lui disait comment le faire, et elle ne jouait pas le rôle principal.

