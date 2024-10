Famille royale EN DIRECT : Meghan Markle critiquée pour une « énorme erreur » | Royale | Nouvelles

Le prince, 42 ans, suit les traces de sa mère, la princesse Diana, en s’assurant que ses enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, comprennent ce que signifie l’itinérance.

Dans son prochain documentaire Prince William : We Can End Homelessness, le futur roi a déclaré : « Quand vous êtes si petit, vous êtes simplement curieux et essayez de comprendre ce qui se passe. Vous posez la question « pourquoi sont-ils assis là ? »

« Ma mère nous parlait un peu de la raison pour laquelle ils étaient là, et cela a certainement eu un très grand impact. »

Lorsqu’on lui a demandé quand il parlerait de l’itinérance à ses enfants, le prince a répondu : « Je le fais probablement déjà à l’école. Les premières fois, je me suis demandé « est-ce que j’en parle ou dois-je attendre de voir s’ils le remarquent ? Effectivement, ils l’ont fait.

« Ils étaient en quelque sorte silencieux quand je leur ai dit ce qui se passait. » Je pense qu’il est vraiment important que vous entamiez ces conversations lorsque les enfants sont petits afin qu’ils comprennent le monde qui les entoure, plutôt que de simplement vivre dans leur propre monde.