Famille royale EN DIRECT : l’énorme changement de carrière du prince Harry et de Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Depuis leur départ spectaculaire en tant que membres de la famille royale en 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont formulé diverses allégations contre la famille royale sur plusieurs plateformes, notamment un documentaire Netflix, des interviews télévisées très médiatisées et même un mémoire révélateur.

La série Netflix du couple « Harry et Meghan », dont la première a eu lieu le 8 décembre 2022, mettait en vedette la duchesse de Sussex révélant qu’elle évitait intentionnellement de porter des couleurs vives ou similaires à celles des membres de la famille royale pour éviter tout faux pas de mode.

Elle a plutôt choisi de revêtir une garde-robe sobre composée de « camel, beige » et « blanc », en sélectionnant délibérément ces teintes plus douces.

Pourtant, les passionnés de la famille royale ont souligné que la princesse Kate et Zara Tindall auraient pu subtilement réfuter les affirmations de Meghan lors du service de chant de Noël de Kate à l’abbaye de Westminster en 2022, suggérant que ses affirmations étaient peut-être erronées.

Dans un moment franc de la série, Meghan a fait remarquer : « D’après ce que je comprends, vous ne pouvez jamais porter la même couleur que Sa Majesté s’il y a un événement de groupe.

« Mais vous ne devriez jamais non plus porter la même couleur que l’un des autres membres les plus âgés de la famille. »

Selon le Mirror, la théorie de Meghan a été démystifiée lorsque la princesse Kate a opté pour un manteau festif bordeaux profond avec deux boutons proéminents de la créatrice Eponine London.

Le reste de la famille royale arborait également des teintes similaires, Zara Tindall portant un manteau saisissant de la même teinte pour soutenir la princesse.