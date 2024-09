Famille royale EN DIRECT : le voisin de Meghan Markle rend son verdict | Royal | Actualités

Le voisin de Meghan Markle et du prince Harry à Montecito affirme avoir été surpris d’apprendre que le couple avait emménagé là-bas et a révélé que le quartier attire généralement les résidents plus âgés.

Évoquant sa surprise d’avoir Meghan et Harry – ainsi que leurs deux jeunes enfants – dans le quartier, il a déclaré : « C’est là que les éléphants viennent mourir ».

Parler à la Journal de MontecitoFrank McGinity, 88 ans, a déclaré : « C’est surprenant qu’ils soient venus ici. Les gens sont généralement plus âgés. C’est là que les éléphants viennent mourir. Nous ne les voyons pas beaucoup par ici. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont finalement déménagé en Amérique après avoir démissionné de leur poste de membres actifs de la famille royale en 2020.

Le vétéran de la marine américaine a fermement déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés par le fait d’être voisins après avoir essayé de livrer des films sur la région lorsqu’il a appris que le couple avait emménagé. Il a affirmé que leur sécurité l’avait refoulé.

