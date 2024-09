Famille royale EN DIRECT : le prince Harry et Meghan Markle se divisent alors que les prochaines étapes sont brutalement déchirées | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont été critiqués pour leurs actions après avoir mis leur marque Sussex « à l’agonie », selon un commentateur royal.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont lancés dans leurs propres projets cette année, Harry faisant des apparitions en solo impliquant les passions de sa vie et faisant la promotion de son travail caritatif.

Meghan a travaillé sur sa nouvelle marque lifestyle, American Riviera Orchard, et sur une nouvelle émission de cuisine qui était censée coïncider avec celle-ci.

Aujourd’hui, une série d’experts royaux ont commenté que leurs efforts pour promouvoir leur marque mondiale en tant que « couple puissant » n’ont pas fonctionné pour eux.

La chroniqueuse Angela Mollard a déclaré à Sky News Australia : « Ils sont allés en Amérique, ils allaient former un couple puissant, qui allaient être les prochains Michelle et Barack Obama ou les prochains George et Amal Clooney et cela n’a pas fonctionné depuis longtemps. eux.

« Ils s’intéressent donc beaucoup à des vies professionnelles distinctes. Ils gèrent en quelque sorte au lieu d’être [seen as] une équipe, désormais considérée comme deux individus, poursuivant des carrières très différentes. »

Louise Roberts, contributrice de Sky News, a ajouté : « La marque Sussex, en tant qu’entreprise en activité, est clairement à l’agonie.

« Je pense qu’ils doivent tous les deux exploiter leurs atouts. Une autre erreur qu’ils ont commise a été d’attacher leur grande romance et leur histoire d’amour, la grande histoire de rédemption et de libération de la « maléfique » famille royale, à leur empreinte professionnelle. »

C’EST UN BLOG EN DIRECT. VEUILLEZ VÉRIFIER CI-DESSOUS LES MISES À JOUR…