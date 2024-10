Famille royale EN DIRECT : le prince Harry a lancé un ultimatum en trois mots pour réparer le fossé | Royale | Nouvelles

Le prince Harry a reçu un ultimatum en trois mots afin de réparer le fossé avec sa famille, a affirmé un commentateur royal.

Rupert Bell a déclaré que le duc de Sussex devait « manger une humble tarte » après que son frère aîné ait étendu ce que certains appellent un rameau d’olivier dans son prochain documentaire ITV.

M. Bell a déclaré « ce serait étrange » si William ne s’adressait pas à son frère lorsqu’il en discutait avec l’animatrice du podcast royal, Kinsey Schofield. YouTube Channel, discutant du prochain documentaire du futur héritier du trône sur les sans-abri, qui sera diffusé ce soir.

Les critiques se sont demandé si la mention du prince Harry était le symbole d’un rameau d’olivier de William à son jeune frère, au milieu de relations tendues, après la démission d’Harry de son poste de royal en activité en 2020.

Rupert a déclaré : « Ce serait étrange s’il ne mentionnait pas dans ce documentaire, son frère [Prince Harry]vous savez, l’histoire. Je suis sûr qu’il est triste de cette rupture, car ils étaient très proches. »

Il a ajouté : « Ils ont pris soin les uns des autres et c’est ce qui est si triste. La seule façon dont le rameau d’olivier va arriver, c’est si Harry mange une humble tarte sérieuse et dit que j’ai fait une erreur. »

Le prince Harry a détaillé sa vie privée et les divisions entre les membres de la famille royale dans ses mémoires Spare et lors de ses docu-séries Netflix aux côtés de son épouse, Meghan Markle.

Le documentaire « Prince William : We Can End Homelessness » sera disponible sur ITV et ITVX à 21 heures les 30 et 31 octobre.

CECI EST UN BLOG EN DIRECT… SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…