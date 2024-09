Famille royale EN DIRECT : L’ancien patron d’Archewell s’exprime après que Meghan a qualifié la « duchesse difficile » | Royal | Actualités

Meghan Markle a été très félicitée par l’un de ses anciens employés supérieurs alors que la duchesse est impliquée dans la dernière série d’allégations contre elle concernant son attitude et son comportement envers le personnel, publiées pour la première fois par un média américain.

Le Hollywood Reporter, l’une des sources d’information les plus prestigieuses du monde du divertissement aux États-Unis, a récemment publié un rapport cinglant qualifiant la duchesse de Sussex de « duchesse difficile » et affirmant que son personnel serait « terrifié » par elle et par son comportement « dénigrant » à leur égard.

Mais maintenant, Mandana Dayani, ancien directeur opérationnel d’Archwell, a dénoncé la « profonde injustice » et a décrit le duc et la duchesse de Sussex comme des « personnes gentilles, décentes et attentionnées ».

Elle a dit Nous Hebdomadaire:« Une partie de la profonde injustice que représente le fait de devoir parler publiquement de ce sujet à la lumière de ces récits sans fin et préjudiciables réside dans le fait qu’une grande partie de la gentillesse, du mentorat et du soutien que le prince Harry et Meghan partagent avec les autres se déroulent discrètement, à huis clos. »

Mme Dayani a ajouté : « À chaque crise mondiale, leur première question a toujours été : « Comment pouvons-nous aider ? » Qu’ils soient vétérans, femmes, réfugiés, animaux en danger, ils ont tous répondu présents. Sans jamais rien demander en retour. […] La semaine dernière, alors que Meghan et moi étions en train de planifier notre prochain déjeuner, je lui ai dit à quel point j’étais impatient de lui demander conseil sur mes dernières initiatives. Ce sont des gens gentils, honnêtes et attentionnés que je suis très fier de considérer comme mes amis.

