Famille royale EN DIRECT : la « fouille » du prince William chez le prince Harry et Meghan lors d’un événement majeur | Royale | Nouvelles

Le concert du couronnement du roi Charles, le 7 mai 2023, a vu une variété d’artistes affluer sur le terrain du château de Windsor, et l’événement comprenait un discours sincère du prince William.

Le fils aîné du roi a été applaudi par des milliers de spectateurs alors qu’il parlait de son père, mais de nombreuses personnes n’ont pas tardé à souligner le lien entre ses paroles et le prince Harry et Meghan Markle.

Lors de cet événement royal historique, William a reconnu les décennies de service et d’engagement de son père envers la société. Après avoir honoré la défunte reine Elizabeth II, il a déclaré : « Même si les célébrations sont magnifiques, au cœur de l’apparat se trouve un message simple : le service. Les premiers mots de mon père en entrant dans l’abbaye de Westminster hier étaient un gage de service. promettez-vous de continuer à servir.

Après avoir entendu les paroles de William, un certain nombre de personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux et ont pensé qu’il s’agissait d’une fouille contre Harry et Meghan qui avaient quitté leurs fonctions royales en 2020 pour vivre leur vie en Californie.

Un téléspectateur a dit « Service Harry. Entendez-vous ça ? Pas un tour gratuit », tandis qu’un autre a déclaré « SERVICE. Quelque chose qu’Harry ne comprend pas. »

Le palais de Buckingham a publié une déclaration lorsque le duo royal s’est retiré de ses fonctions au sein de la famille royale début 2020, ajoutant « Il n’est pas possible de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public ».

CECI EST UN BLOG EN DIRECT….LISEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR….