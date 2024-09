Famille royale EN DIRECT : Harry et Meghan « se rapprochent » d’une alliance avec deux membres clés de la famille royale | Royal | Actualités

Le prince Harry et Meghan Markle suscitent une « énorme inquiétude » parmi les membres les plus âgés de la famille royale à mesure qu’ils se rapprochent de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie, a affirmé un expert royal.

Le duc et la duchesse de Sussex sont éloignés de la firme depuis leur sortie sensationnelle et leur déménagement en Amérique en 2020.

Le mois dernier, la relation tumultueuse d’Harry avec la famille royale aurait été apparente lors d’une cérémonie commémorative pour son défunt oncle, Lord Robert Fellowes, à Norfolk, après que lui et son frère aîné, le prince William, n’auraient échangé aucun mot.

L’auteur royal Tom Quinn a déjà parlé de la façon dont « l’alliance » de Harry et Meghan avec les sœurs York pourrait susciter des inquiétudes au sein de la famille du prince et de la princesse de Galles en déclarant à la presse que Miroir:« Pour William et Kate, l’alliance entre Harry et Meghan et Beatrice et Eugenie est une source d’inquiétude majeure. Ils sentent que Beatrice et Eugenie ont le sentiment que, en tant que parias, elles ont bien plus en commun avec Harry et Meghan qu’avec n’importe quel autre membre de la famille. La situation est aggravée par le fait que le principal atout des membres de la famille royale, Kate elle-même, est effectivement hors service alors qu’elle poursuit son traitement contre le cancer. »

Cependant, cet été, Béatrice et Eugénie ont toutes deux soutenu la famille royale lors d’événements publics, comme la Buckingham Palace Garden Party et Royal Ascot, des sources affirmant qu’elles ont « fermement prêté allégeance à la famille royale » et qu’elles « n’ont pas communiqué avec les Sussex depuis un bon moment ».

