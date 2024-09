Famille royale EN DIRECT : Harry et Meghan ont « snobé » la défunte reine dans ses derniers jours | Royal | Actualités

Le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir brutalement « snobé » la défunte reine Elizabeth II avant sa mort ce jour-là en 2022.

Selon l’expert Robert Lacey, Meghan et Harry ont refusé deux invitations distinctes du défunt monarque pour passer du temps avec la famille royale en 2019.

La défunte souveraine aurait invité le couple et leur fils alors nouveau-né Archie à passer une partie des vacances d’été avec elle à Balmoral. La deuxième invitation est venue lorsque la défunte reine a voulu que Harry, Meghan et Archie – maintenant âgé de cinq ans – passent Noël à Sandringham. La famille a plutôt choisi de passer six semaines au Canada.

Selon le Miroir, M. Lacey avait déclaré auparavant : « Pour aggraver les choses, à l’approche des vacances de Noël, Harry et Meghan ont snobé la reine pour la deuxième fois. Ils n’étaient pas allés séjourner à Balmoral avec elle cet été, et ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas non plus la rejoindre à Sandringham pour les vacances du Nouvel An. »

Le couple, qui est désormais également parents de Lilibet, âgée de trois ans, a annoncé qu’ils se retiraient de leur poste de membres actifs de la famille royale en 2020. Le couple réside désormais en Californie avec Archie et Lilibet.

BIENVENUE SUR NOTRE BLOG EN DIRECT. VEUILLEZ TROUVER LES DERNIÈRES MISES À JOUR ROYALES CI-DESSOUS.