Famille royale aux côtés de la reine : réaction des politiciens

Les membres de la famille se sont précipités aux côtés de la reine Elizabeth jeudi après que les médecins se sont déclarés préoccupés par la santé de la monarque britannique de 96 ans, affirmant qu’elle devait rester sous surveillance médicale.

Voici quelques réactions à la nouvelle :



LE PREMIER MINISTRE CANADIEN JUSTIN TRUDEAU

“Mes pensées, et les pensées des Canadiens à travers le pays, vont à Sa Majesté la reine Elizabeth II en ce moment. Nous lui souhaitons bonne chance et envoyons nos meilleurs vœux à la famille royale.”



LA PREMIÈRE MINISTRE BRITANNIQUE LIZ TRUSS

“Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles du palais de Buckingham ce midi. Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et sa famille en ce moment.”



LE CHEF SYNDICAL DE L’OPPOSITION KEIR STARMER

“Comme le reste du pays, je suis profondément préoccupé par les nouvelles du palais de Buckingham cet après-midi. Mes pensées vont à Sa Majesté la reine et à sa famille en ce moment, et je me joins à tout le monde à travers le Royaume-Uni pour espérer son rétablissement. .”



CHEF DE L’OPPOSITION LIBÉRAL DÉMOCRATES ED DAVEY

“Les pensées et les prières de toute la nation vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille alors que nous espérons et prions tous pour son rétablissement complet.”



PREMIER MINISTRE D’ÉCOSSE NICOLA STURGEON

“Nous nous sentons tous profondément préoccupés par les informations sur la santé de Sa Majesté. Mes pensées et mes souhaits vont à la reine et à toute la famille royale en ce moment.”



PREMIER MINISTRE DU PAYS DE GALLES MARK DRAKEFORD

“Inquiet d’apprendre la nouvelle du palais de Buckingham. J’adresse mes meilleurs vœux à Sa Majesté et à sa famille au nom du peuple du Pays de Galles.”



ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY JUSTIN WELBY

“Mes prières et les prières des gens de @churchofengland et du pays accompagnent Sa Majesté la Reine aujourd’hui. Que la présence de Dieu renforce et réconforte Sa Majesté, sa famille et ceux qui prennent soin d’elle à Balmoral.”



PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES D’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES, LE CARDINAL VINCENT NICHOLS

“Je suis inquiet d’apprendre la nouvelle de la santé de Sa Majesté la Reine. J’offre mes prières pour elle et sa famille. Que les bénédictions du Seigneur la renforcent et la réconfortent, elle et sa famille.”



PRÉSIDENT DU PARLEMENT LINDSAY HOYLE

“Je sais que je parle au nom de toute la Chambre lorsque je dis que nous adressons tous nos meilleurs vœux à Sa Majesté la Reine.”



AMBASSADRICE AMÉRICAINE AU ROYAUME-UNI JANE HARTLEY

“Je me joins au peuple du Royaume-Uni, des États-Unis et du monde entier pour envoyer nos pensées et nos prières à Sa Majesté la Reine et à sa famille.”



PATRICIA SCOTLAND, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU COMMONWEALTH

“Comme tout le monde, je suis profondément préoccupé d’entendre la déclaration du palais de Buckingham aujourd’hui. Au nom de chaque nation et citoyen de la famille du Commonwealth, j’envoie mes meilleurs vœux à Sa Majesté et à la famille royale. Elle restera dans mes prières.”



L’ANCIEN PREMIER MINISTRE TONY BLAIR, VIA SON INSTITUT

“Il est profondément préoccupant d’entendre les nouvelles d’aujourd’hui du palais de Buckingham. Mes pensées et mes prières accompagnent Sa Majesté la reine et sa famille en cette période inquiétante.”



L’ANCIEN PREMIER MINISTRE DAVID CAMERON

“Profondément préoccupé par les nouvelles de cet après-midi en provenance de Buckingham Palace. J’envoie mes pensées et mes prières les plus sincères à Sa Majesté la Reine et à la famille royale en cette période inquiétante.”



Compilé par Alison Williams