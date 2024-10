Famille, puis politique : un républicain et un démocrate parviennent à maintenir la paix dans une nation divisée

Il est clair à quel camp politique appartient Tracey Danka lorsque vous arrivez devant sa propriété bordée d’arbres à Calabash, en Caroline du Nord. Divers drapeaux promouvant le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump flottent dans la brise.

Mais il y a aussi une banderole géante pour la candidate démocrate Kamala Harris et son colistier Tim Walz, accrochée bien en évidence entre deux arbres.

« Eh bien, laissez-moi vous dire que la seule raison pour laquelle Harris existe est parce que je l’ai commandé pour mon mari », a déclaré Danka.

Danka, qui croit toujours que l’élection présidentielle de 2020 a été volée à Trump par le président américain Joe Biden, est mariée à un démocrate de toujours qui ne le croit pas. Élevée en Pennsylvanie par des parents démocrates, Danka est mère de deux récents diplômés universitaires, défenseure du don d’organes – et elle a déjà voté pour Barack Obama.

Mais c’était avant que Trump ne descende l’escalator doré de la Trump Tower pour annoncer sa candidature à la présidence des États-Unis en 2016.

« Je me souviens avoir pensé que, aussi triste que cela puisse paraître, notre pays est une entreprise et nous avions besoin d’un homme d’affaires pour diriger notre pays plutôt que d’un politicien, car ces politiciens diraient et feraient tout ce qu’ils ont besoin pour parler à la personne en face d’eux », dit-elle.

Trump, tout juste sorti de son émission de télévision L’apprentiétait connu pour licencier des personnes qui ne répondaient pas aux attentes, et Danka aimait ça. Mais elle a ajouté : « Est-ce que je suis d’accord avec tout ce que dit Donald Trump ? Non. »

D’une part, elle ne croit pas aux allègements fiscaux pour les riches, elle croit aux exceptions pour l’avortement en cas de viol et d’inceste – et la receveuse d’un rein reconnaît que l’Affordable Care Act, introduit sous Obama, a peut-être sauvé sa famille de ruine financière.

« Sans l’Obamacare, nous aurions tout perdu et nous aurions probablement loué un trou à rats », a-t-elle déclaré.

Tracey Danka, qui a voté pour Barack Obama, tient un drapeau de Donald Trump devant sa maison. Elle continue de croire que l’élection présidentielle de 2020 a été volée à Trump par le président américain Joe Biden. (Yanjun LI/CBC)

Mais Danka est alignée sur le Trumpisme sur de nombreux autres fronts.

« Je veux que les immigrés illégaux disparaissent. Je veux que nos anciens combattants soient pris en charge. Je veux que nos enfants puissent être des enfants. Je veux que les écoles ne puissent pas retirer les droits des parents. Je veux un [border] mur. Je me fiche de savoir qui paie », a-t-elle déclaré.

Un manifestant du 6 janvier se méfie des journalistes

Danka continue également de croire aux innombrables allégations réfutées de fraude électorale lors des élections de 2020, ce qui l’a amenée au bâtiment du Capitole américain à Washington, DC, le 6 janvier 2021.

« Nos voix n’avaient pas d’importance. Peu importe la manière dont nous votions », a-t-elle déclaré.

Danka a déclaré qu’elle était allée soutenir Trump, mais pendant qu’elle marchait vers le Capitole – où se tenait un vote pour certifier les résultats des élections de 2020 et où une foule immense de manifestants s’était rassemblée – elle n’est pas entrée dans le bâtiment.

« Pourquoi ? Parce que ce n’était pas bien. Vous savez… Dieu nous a donné le libre arbitre. La manière dont nous choisissons de l’utiliser dépend vraiment de nous », a-t-elle déclaré.

Des émeutiers fidèles à Trump manifestent au Capitole des États-Unis, où se tenait un vote pour certifier les résultats des élections de 2020, le 6 janvier 2021. Tracey Danka dit qu’elle est allée soutenir Trump, mais pendant qu’elle marchait vers le Capitole, elle ne l’a pas fait. Je n’entre pas dans le bâtiment. (José Luis Magana/Associated Press)

Comme beaucoup de membres du mouvement Make America Great Again de Trump, elle se méfie profondément des journalistes.

« Allumez la télé. Vous vous moquez de moi ? Vous savez, je veux dire, regardez les informations. C’est toujours ‘et Trump a fait ceci et Trump a fait cela. Les Républicains ont fait ceci.' »

Le 6 janvier, Danka faisait partie d’une foule qui m’a assailli à quelques pâtés de maisons du Capitole américain. Pour Danka, ce jour-là, j’étais un symbole des « fausses nouvelles » de Donald Trump.

Je lui montre la vidéo du 6 janvier. C’est un moment inconfortable. Elle déplace son poids, secoue la tête et grimace pendant que cela se joue sur un iPad.

« C’était tout simplement impoli et déplacé », a déclaré Danka. « Personne ne devrait attaquer quelqu’un pour avoir fait son travail, vous savez, pour avoir dit ce qu’il pensait en rapportant l’actualité. Alors oui, je dirais que j’avais tort.

« En tant que fier républicain et chrétien, comment oserais-je? » dit-elle. « Je suis vraiment désolé. »

REGARDER | Des excuses à un journaliste : Un manifestant du 6 janvier présente ses excuses au journaliste Une partisane de Trump qui s’est montrée hostile envers un journaliste de CBC s’excuse pour son comportement le 6 janvier 2021.

Sept mois après ce jour à Washington, Danka s’est entretenue avec un journaliste local pour parler de l’importance des dons de reins.

Et bien sûr, elle a récemment invité un journaliste de CBC News chez elle, ce qui est un acte de confiance. Je voulais savoir ce qui avait changé.

« Je suppose que c’est qui est le journaliste », a déclaré Danka. « Je suppose que c’est leur objectif, ce qu’ils ont dit dans le passé et la façon dont ils ont représenté les gens. Alors, est-ce que je suis d’accord avec eux tous ? Non. Est-ce que je leur fais tous confiance ? Non. »

« Je prévois la loi martiale »

Une fois par semaine, Danka prépare des repas pour les personnes âgées. Elle se rend en Caroline du Sud voisine, où il est clair que le grand mensonge de Donald Trump a une emprise inébranlable sur de nombreuses personnes dans cette région.

Son premier arrêt est de déposer les raviolis aux épinards à Joe Naudus Sr., un vétéran à la retraite de la guerre du Vietnam, et à son Yorkie. La méfiance de Naudus à l’égard des résultats des élections de 2020 s’est propagée aux élections du 5 novembre, et il craint qu’il n’y ait des violences.

« Je n’aime pas y penser. Mais si ces élections tournent mal à l’extrême gauche, il y aura une guerre civile », a-t-il déclaré.

Joe Naudus Sr., un vétéran de la guerre du Vietnam, vit en Caroline du Sud. Sa méfiance à l’égard des résultats des élections de 2020 s’est propagée aux élections du 5 novembre et il craint qu’il n’y ait des violences. (Katie Nicholson/CBC)

Naudus se méfie tellement du processus électoral qu’il pense que même si Donald Trump gagne, il ne sera pas autorisé à entrer dans le bureau ovale.

« Je doute qu’ils laissent le président Trump entrer à la Maison Blanche s’il est élu. Je prévois la loi martiale », a-t-il déclaré.

Plus tard, Danka dépose un colis de soins à Francine Lazard-Ailing, originaire du Canada et qui avait voté libéral, mais qui est maintenant citoyenne américaine et partisane de Trump.

« À mon avis, c’était une élection volée », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle s’inquiétait de l’intégrité de cette élection. « J’espère qu’il y aura suffisamment de monde debout et qui regardera des deux côtés. »

REGARDER | Un couple de Caroline du Nord a des opinions politiques opposées, mais le mariage passe avant tout : Les résidents de Caroline du Nord, Ed Danka, démocrate de longue date, et son épouse Tracey, qui soutient Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle américaine, ne sont pas d’accord sur les résultats de l’élection de 2020 et sur les événements survenus au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Beaucoup dans l’entourage de Danka partagent toujours le même ensemble de convictions selon lesquelles l’élection de 2020 a été volée à Trump, mais son mari depuis 26 ans, Ed Danka n’en fait pas partie. Il existe un fossé factuel entre le démocrate et son épouse, favorable au MAGA, notamment autour de ce qui s’est passé le 6 janvier.

« Il semble que nous ayons deux versions très différentes. Je regardais ça à la télévision dès le début. Et ce que j’ai vu quand je parle avec Tracey n’est pas ce qu’elle raconte qu’elle a vu », a-t-il déclaré. « Je sais ce que j’ai vu. J’ai vu des gens entrer par effraction dans le bâtiment du Capitole et attaquer des officiers. »

Assise à côté de son mari sur leur terrasse arrière, Tracey Danka dresse un tableau différent.

« Pour moi, c’était une démonstration de soutien. De patriotisme. D’amour », a-t-elle déclaré.

Ed Danka, un partisan de Kamala Harris qui qualifie de « frustrantes » les allégations de fraude électorale, regarde de nombreuses chaînes d’information différentes et effectue des recherches sur l’actualité en ligne. (Yanjun Li/CBC)

De profondes craintes concernant les élections de novembre

Les deux hommes se disputent les affirmations de Trump selon lesquelles les dernières élections ont été volées, le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et Kamala Harris. Malgré cela, ils se tiennent la main.

« La dernière chose sur Terre que nous permettrions, c’est que quatre personnes que nous ne connaissons pas personnellement affectent notre mariage. Nous nous sommes mariés dans une église sous les yeux de Dieu. Et c’est là que se concentre notre mariage », a déclaré Tracey.

« La famille passe avant tout, puis la politique », a convenu Ed. « Tout ce que nous pouvons faire, c’est voter pour celui qui, selon nous, doit occuper ce poste et espérer le meilleur, et que le meilleur, l’homme ou la femme, gagne. »

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, s’exprime dimanche lors d’un service religieux au Koinonia Christian Center à Greenville, en Caroline du Nord. (Susan Walsh/Associated Press)

Pourtant, les deux vivent dans des écosystèmes d’information différents.

Ed regarde de nombreuses chaînes d’information différentes et fait des recherches sur l’actualité en ligne. Tracey ne regarde pas la télévision en direct et se méfie de la plupart des médias américains, mais elle passe beaucoup de temps à partager des informations sur Facebook.

« C’est frustrant », a déclaré Ed, surtout en ce qui concerne les allégations de fraude électorale.

« Ils ont intenté 60 procès différents dans différents États, affirmant que les élections étaient truquées, et ils ont tous perdu », a-t-il déclaré.

« Alors, que devez-vous faire avec ces gens pour qu’ils l’obtiennent ? » dit-il. « C’est presque comme une secte. Je veux dire, quand vous avez une secte, peu importe ce que dit le chef de la secte, les membres l’acceptent. Ils sont hypnotisés. »

Une chose sur laquelle les Dankas sont tous deux d’accord est que les violences au Capitole étaient erronées, et ils nourrissent de profondes craintes quant à ce qui pourrait arriver en novembre.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, fait des gestes à ses partisans lors d’un rassemblement électoral au Grand Sierra Resort and Casino, à Reno, dans le Nevada, vendredi. (Jae C. Hong/Associated Press)

« Je pense que si Trump n’est pas élu, la situation sera pire que le 6 janvier précédent », a déclaré Ed. « Il a eu quatre ans pour le planifier. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait de répondre à l’appel de Trump s’il y avait une autre manifestation semblable au 6 janvier après ces élections, Tracey a répondu : « Je vais dire non seulement parce que, vous savez, mon mari me soutiendra à 110 % dans tout ce que je fais. , » s’interrompit-elle.

« Mais pas quand il y a un danger dehors, chérie, » termina Ed. « Parce que maintenant vous savez que c’est là. Vous ne le saviez pas il y a quatre ans. Mais maintenant vous savez de quoi ils sont capables. »