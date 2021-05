Famille pour poursuivre les députés, shérif en fusillade

Un avocat représentant la famille d’Andrew Brown Jr., un homme noir non armé qui a été abattu par des députés à Elizabeth City, en Caroline du Nord, a déclaré qu’il prévoyait de déposer une plainte fédérale pour les droits civils contre les députés et le département.

Chance D. Lynch, un avocat de la famille Brown, a déclaré à USA TODAY qu’il avait demandé au tribunal que la famille voie des images complètes de la caméra corporelle non expurgée et des détails de l’enquête de l’État. Il a dit qu’il espérait également que le ministère de la Justice « jouera un rôle dans ce domaine ».

Le procureur du district de Pasquotank a annoncé mardi qu’une enquête de l’État avait révélé que Brown avait mis en danger les députés en utilisant son véhicule comme une arme mortelle tout en résistant à son arrestation le mois dernier. Les adjoints impliqués – l’enquêteur Daniel Meads, l’adjoint Robert Morgan et le cap. Aaron Lewellyn – étaient justifiés dans leurs actions et ne feront pas l’objet de poursuites pénales, a déclaré le procureur de district Andrew Womble.

Le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a déclaré mardi que les députés qui ont tiré sur Brown conserveraient leur emploi mais seraient «disciplinés et recyclés». Morgan est Black et Meads et Lewellyn sont blancs, selon le shérif. Quatre autres personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été réintégrées après que le shérif a déclaré ne pas avoir tiré avec leurs armes.

La décision a suscité des manifestations mardi soir à Elizabeth City, à environ 170 miles au nord-est de Raleigh. Environ 70 personnes se sont rassemblées pour exiger la transparence et la diffusion des images de la caméra corporelle.

Environ 50 manifestants sont rentrés mercredi soir au bâtiment de la sécurité publique du comté de Pasquotank avec un nouveau cri: «FBI enquête!»

Parmi eux se trouvait une fille blanche dans une poussette qui tenait une pancarte avec une photo de la police et les mots «Modern Day lynch mob».

« Tout va mal avec la police en Amérique »:Des extraits de tournage d’Andrew Brown montrent les limites des vidéos bodycam

Brown, 42 ans, a été abattu le 21 avril alors que les députés du comté tentaient de lui délivrer des mandats d’arrêt pour « la vente de substances incontrôlées », a déclaré Womble.

Les députés ont tiré cinq fois sur Brown, dont une à l’arrière de la tête, selon une autopsie indépendante commandée par sa famille. Bien que les rapports d’autopsie officiels n’aient pas été publiés, Womble a déclaré mardi qu’une autopsie avait montré que Brown avait subi deux blessures par balle, dont une à l’arrière de la tête.

Voici ce que nous savons:

Les manifestations sont devenues une routine nocturne à Elizabeth City

Les manifestants ont balayé à nouveau les rues d’Elizabeth City mercredi dans une routine à laquelle les habitants s’attendent chaque soir. Des voitures serpentaient dans les coins derrière la foule pour suivre les manifestants – certaines personnes collant des pancartes à travers leurs toits ouvrants pour montrer leur soutien.

Cependant, tout le monde dans les véhicules n’était pas favorable à la cause.

Un Suburban blanc tournait au coin de la rue et conduisait agressivement à quelques mètres des manifestants dans une rue latérale. La femme au volant avait une cigarette qui sortait de sa bouche et a jeté de la poussière sur un manifestant à proximité qui a crié de colère. La police en avant n’a pas remarqué.

Un panneau dans une église du quartier a attiré l’attention de la foule et beaucoup ont commencé à sortir des caméras. Le panneau disait: «Merci à tous nos agents des forces de l’ordre d’avoir servi notre communauté.»

La police a déclaré un rassemblement illégal juste avant 20h30. Avant cette annonce, un homme est monté sur un véhicule de police et a été arrêté en descendant.

« Donc nous n’avons pas le droit d’être dans la rue, mais les policiers ont le droit d’être dans la rue? » dit une femme avec un porte-voix. « Vous n’êtes pas meilleurs que nous. »

« Quand vous rentrerez chez vous, nous rentrerons à la maison! » cria un homme à travers son mégaphone alors que des véhicules de police remplissaient la rue.

La famille de Brown demande à voir des images complètes de la caméra corporelle et conteste le récit du procureur

Une décision rendue le mois dernier par un juge de la cour supérieure de Caroline du Nord a empêché la diffusion publique de la vidéo et a limité la famille à voir des clips de plus de deux heures de vidéo disponible. Il a également permis de caviarder les visages des députés.

Mardi, Lynch a déclaré qu’il avait soumis une pétition au tribunal pour que la famille voie les images de la caméra corporelle complète et toutes les vidéos, l’audio et les images, ainsi que les détails du Bureau d’enquête de l’État.

Lynch a déclaré que la famille avait regardé environ 18 minutes de vidéo et qu’il avait du mal à déterminer qui faisait quoi parce que les visages des députés étaient flous. Mais, ce qui était clair pour lui et pour la famille, c’était que Brown tournait à gauche et essayait de s’échapper.

‘Libérez les bandes’:Les manifestants exigent des images après que le shérif a identifié des députés impliqués dans la fusillade mortelle d’Andrew Brown Jr.

« En quoi était-il une menace quand il a traversé l’herbe et qu’il allait dans la direction opposée? » Dit Lynch.

Les avocats de la famille ont précédemment qualifié la fusillade de « sans équivoque injustifiée », affirmant que Brown n’était pas armé et ne conduisait pas vers les députés ou ne représentait pas une menace.

Ils ont réitéré ce sentiment après la nouvelle de mardi, contestant le récit de Womble et affirmant que le véhicule de Brown s’éloignait des officiers. Dans un communiqué, ils ont également exigé la publication de la vidéo de la caméra corporelle complète et ont soulevé des questions sur l’affirmation selon laquelle Brown se dirigeait vers les députés lorsqu’il a été tué.

« Dire que cette fusillade était justifiée, malgré les faits connus, est à la fois une insulte et une gifle à la famille d’Andrew, à la communauté d’Elizabeth City et aux personnes rationnelles partout », a déclaré l’avocat de la famille de Brown dans le communiqué. « Nous n’avons certainement ni transparence ni justice aujourd’hui. »

‘Les règles du juge: La vidéo Bodycam ne sortira pas pour l’instant dans le tournage fatal d’Andrew Brown Jr.

Pourquoi n’avons-nous pas vu la vidéo de la caméra corporelle?

Malgré un procès et des appels indignés des membres de la communauté, Womble a refusé de publier directement des copies des vidéos de la caméra corporelle. Mais mardi, il a diffusé des clips lors de la conférence de presse pour la première fois en public.

La loi de Caroline du Nord ne considère pas les images de la caméra corporelle comme un enregistrement public et sa publication nécessite une ordonnance du tribunal.

Un juge a précédemment déclaré que les images pourraient être rendues publiques après l’achèvement de l’enquête menée par l’État pour prévenir toute menace potentielle pour la sécurité des personnes présentes dans la vidéo et pour assurer un procès équitable et impartial si les députés devaient faire face à des accusations.

On ne sait pas si les images seront maintenant diffusées.

« Sans équivoque injustifié »:La famille d’Andrew Brown Jr.voit une vidéo bodycam d’une fusillade mortelle par des députés de Caroline du Nord

Ce que nous savons de la vidéo

Des photos et des clips de quatre vidéos de caméras corporelles diffusées lors de la conférence de presse de mardi ont montré des agents entourant le véhicule alors que Brown tentait de s’éloigner. Un adjoint est montré près de l’avant de la voiture avant de s’éloigner légèrement lorsque Brown avance.

Dans la description de la vidéo par Womble, il a déclaré que Brown avait inversé sa voiture lorsque des députés l’ont approché à son domicile. L’une des mains de l’adjoint était sur le capot de la voiture, et les agents ont crié à Brown d’arrêter la voiture, mais « Brown a ignoré les demandes des agents », a déclaré Womble. L’adjoint a dû prendre des «mesures évasives» pour échapper au pneu avant gauche.

Lorsque Brown a accéléré vers l’avant, le premier coup de feu a été tiré et est entré par la vitre avant de la voiture, a déclaré Womble. Il a dit que la voiture de Brown continuait d’avancer, plusieurs autres coups de feu ont été tirés.

Il a souligné que les députés n’avaient tiré qu’après le déplacement de la voiture de Brown, et les vidéos semblent le confirmer, bien que Brown semble essayer d’éviter les députés.

Les avocats de la famille de Brown contestent ce que montrent les vidéos.

Plus tôt ce mois-ci, l’avocat de la famille Chance Lynch a déclaré que la famille de Brown avait visionné six clips, dont une bande de caméra de tableau de bord et cinq vidéos de caméra corporelle de députés.

Lynch a déclaré que les mains de Brown étaient visibles à tout moment alors que les députés criaient des commandes contradictoires pour que Brown montre à la fois ses mains et sorte de la voiture. Lynch a déclaré qu’après le premier tir, Brown a inversé la voiture avant d’avancer. Il a déclaré que les agents qu’ils pouvaient voir sur les images n’étaient pas à proximité du véhicule et n’étaient pas sur son chemin.

« Nous n’avons vu aucune action de la part de M. Brown où il a pris contact avec eux ou tenté d’aller dans leur direction. En fait, il a fait exactement le contraire », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, un démocrate, a appelé les fonctionnaires fédéraux à enquêter.

«La confiance du public aurait été mieux servie avec un procureur spécial et en rendant rapidement publiques les images de l’incident», a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Je connais un jeu d’arnaque quand je le vois »:Al Sharpton demande la libération de la bodycam d’Andrew Brown Jr. lors des funérailles

Les experts se demandent si une force meurtrière était nécessaire

Un officier est justifié d’utiliser une force meurtrière sur le conducteur d’un véhicule « lorsqu’un suspect l’utilise pour améliorer sa capacité à tuer ou blesser quelqu’un, ou (dans des cas extrêmement rares) lorsque son évasion mettrait en danger d’autres personnes », a déclaré Charles « Sid « Heal, un commandant à la retraite du département du shérif du comté de Los Angeles qui a beaucoup écrit sur l’utilisation de la force non létale.

Les actions de Brown ne méritaient pas d’être confrontées à une force meurtrière, a déclaré Stephanie Hartung, professeure de droit à l’Université du Nord-Est avec une expertise sur la procédure pénale étatique et fédérale. Elle a souligné que Brown n’était pas accusé de crime violent.

La vidéo dévoilée mardi indique que Brown n’essayait pas d’utiliser sa voiture pour blesser les députés mais plutôt pour les fuir, a-t-elle ajouté.

« Si vous regardez l’incident lui-même et la direction du voyage pertinente pour les officiers, ce niveau de menace ne semble pas être élevé de manière significative, certainement pas pour justifier une force meurtrière », a déclaré Hartung.

Bodycams n’a pas tenu ses promesses de dénoncer l’inconduite de la police. Une raison: la police décide quoi libérer.

Qui est le procureur?

Dans un communiqué mardi, les avocats de la famille ont critiqué la décision de Womble de ne pas poursuivre les poursuites pénales contre les députés.

« Andrew Brown Jr., sa famille en deuil et cette communauté méritent des réponses », indique le communiqué. « Et ils ont reçu tout sauf de la tentative de DA Womble de blanchir ce meurtre injustifié. »

Womble a été nommé le premier défenseur public du premier district judiciaire de Caroline du Nord en 2004. En 2013, Womble a été nommé pour la dernière année du mandat de Frank Parrish, décédé en tant que procureur du premier district judiciaire de l’État.

Le mandat de Womble en tant que procureur depuis lors a inclus sa décision de demander la peine de mort pour quatre détenus inculpés dans les meurtres en 2017 d’un directeur de prison, d’un mécanicien et de deux agents pénitentiaires.

Womble a annoncé en mars qu’il ne se présenterait pas à une réélection en tant que procureur de district en 2022. Au lieu de cela, il envisage de demander un poste de juge à la cour supérieure de l’État, a rapporté The Daily Advance à Elizabeth City.

Contribuant: Alison Cutler et Ayano Nagaishi, USA TODAY Network; Hayes, Jorge L. Ortiz et Kevin McCoy, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press

Contactez News NOW Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.