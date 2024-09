Famille moderne | National Post

Photographie de Scott Norsworthy

Contenu de l’article La conception de FrankFranco Architects pour une vaste maison moderniste située sur une colline boisée à Vaughan est un exercice de minimalisme à la Mies van der Rohe travailler dans une maison familiale. « J’adore faire des recherches sur les racines du modernisme », explique l’architecte en chef Frank Di Sarra, qui cite Frank Lloyd Wright et le grand designer-architecte italien Carlo Scarpa, lui-même fasciné par le modernisme, même pendant les jours sombres du fascisme italien, comme ses héros de longue date. « Tous deux étaient très disciplinés dans leur utilisation des matériaux et dans l’idée que les maisons devaient refléter notre façon de vivre, et pas seulement leur style. »

Contenu de l’article Essentiellement, le programme ici était assez simple : une grande maison moderne qui incorporait l’amour des propriétaires pour le divertissement, l’art et la sculpture, et fonctionnait en harmonie avec son site magnifique mais difficile au sommet d’une colline. Le site, explique Di Sarra, était vacant depuis un certain temps, car sa topographie inhabituelle posait un défi pour la construction d’une maison « conventionnelle ». Mais elle s’est avérée inspirante dans ce cas. La solution, a-t-il décidé, était de s’adapter à ses pentes et à ses dénivellations en mettant en porte-à-faux certaines sections et de « niveler » et d’intégrer la maison dans le paysage grâce à une combinaison de passerelles et de terrasses nivelées. La façade avant présente une façade presque monolithique sur la rue, pratiquement dépourvue de fenêtres ou même d’une porte d’entrée facilement visible. Un podium en porte-à-faux s’étend sur la pelouse en terrasse du côté ouest de la maison ; il forme un T avec la partie longue de l’habitation, bordée d’un écran à lattes en aluminium anodisé au-dessus d’une base en pierre calcaire. Photographie de Scott Norsworthy C’est seulement lorsqu’un visiteur arrive au parking des invités côté est (les membres de la famille se garent dans le garage sous la maison) qu’il est invité à entrer, le long d’une passerelle abritée entre deux murs revêtus de calcaire parallèles à la façade, sous le paravent.

Contenu de l’article Continuez votre chemin et soudain, le calme règne. Au lieu de voitures qui filent à toute allure, vous pourrez profiter de la verdure, des sculptures et des sons des oiseaux et du vent dans les arbres. Le chemin se termine par une entrée vitrée à deux étages qui, la nuit, brille comme un phare de bienvenue. À l’intérieur et jusqu’au niveau principal, le hall d’entrée sert de point d’appui entre le couloir principal à gauche qui mène au salon et, au coin d’un coin à droite, un escalier en colimaçon qui mène au podium en porte-à-faux qui abrite les chambres. Les marches ouvertes en quartzite Everest s’élèvent entre des balustrades qui ne se courbent pas tout à fait à l’unisson. Au lieu de cela, elles semblent onduler, changeant au gré du point de vue. Les paliers sont stratégiquement positionnés pour encourager une pause afin de savourer la vue aussi bien à l’intérieur de la maison qu’au-delà, à travers de grandes fenêtres donnant sur le paysage arboré derrière la maison. Au rez-de-chaussée, le couloir mène à la salle à manger, au garde-manger et à l’une des deux salles de dégustation de vin donnant sur la rue, qui bénéficient toutes de lumière et de vues, mais sont cachées des passants par le paravent. Le voyage se termine dans le coin intérieur de la cuisine, où la maison s’épanouit dans la lumière : toute la façade arrière est vitrée d’un bout à l’autre, y compris une énorme section coulissante ouvrable qui s’ouvre jusqu’à un maximum d’environ 30 pieds. En été, cette prouesse d’ingénierie transforme la maison en un espace intérieur/extérieur qui rappelle davantage Palm Springs que la banlieue de Toronto.

Contenu de l’article Hormis la cuisine, qui donne sur le couloir et dispose d’un îlot de 21 pieds face à la porte vitrée, il n’y a pas de murs ni de limites reconnaissables dans cette partie de la maison. Au lieu de cela, les espaces de vie et de salle à manger sont délimités par une série de sièges conviviaux. « Dans un espace de grande taille, l’objectif est de définir des espaces de vie confortables, contrairement à un espace urbain plus petit, où l’ouverture et la suppression des murs permettent aux pièces de « s’emprunter » de l’espace les unes aux autres », explique Di Sarra. « C’est une solution intelligente lorsque l’on ne dispose pas de beaucoup d’espace. Mais dans un espace aussi vaste que celui-ci, le défi est l’inverse : conserver une impression d’échelle humaine. » Photographie de Scott Norsworthy Cette gigantesque porte vitrée s’ouvre sur une grande terrasse extérieure, une piscine et un coin salon, pavés du même calcaire algonquin que l’on retrouve sur les murs intérieurs et extérieurs et les allées. L’extrémité est comprend une cabane couverte conçue pour se changer en tenue de piscine, pour s’abriter des intempéries ou simplement pour prendre un verre au bar. « En été, la famille passe presque tout son temps ici », dit-il. « On peut organiser une grande fête pour célébrer une victoire de football ou de hockey, et ils le font, sans déranger le reste de la maison. »

Contenu de l’article En revanche, l’une des parties les plus cloîtrées de la maison est la chambre principale, installée sur le podium en porte-à-faux, dont le mur arrière est entièrement vitré et donne sur la vue verdoyante. Dans un petit mais charmant ornement, les bords du sol et du plafond sont en retrait, de sorte que depuis l’intérieur, la pièce semble « flotter » dans le paysage. La maison pose et résout un certain nombre de questions techniques, et une question humaine. Comment faire pour qu’une grande maison située sur une colline au-dessus d’une route communautaire soit calme et intime ? Comment aménager les espaces publics et privés de manière logique et intuitive ? Comment résoudre des énigmes techniques que l’on s’est imposées, comme la porte coulissante en verre ? Et comment faire tout cela tout en rendant la maison confortable et propice à la détente pour les êtres humains ? « J’ai travaillé sur ce projet pendant longtemps », dit Di Sarra, presque avec nostalgie, à propos d’un contrat qui a pris plus de deux ans à être finalisé. « C’est un espace discipliné et bien pensé, de bout en bout. »

