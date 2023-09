Famille Mélanie Hall : Qui sont ses parents Steve et Patricia et sa sœur Dominique ?

La famille de MELANIE Hall a parlé de l’impact dévastateur de sa mort.

Voici tout ce que nous savons sur les parents de Mélanie, Steve et Patricia, et sa sœur Dominique.

Melanie Hall a disparu d’une boîte de nuit en 1996 Crédit : PA : Association de presse

Qui sont les parents de Melanie Hall, Steve et Patricia ?

Steve et Patricia sont les parents de Melanie Hall.

En juin 1996, Mélanie, 25 ans, a disparu sans laisser de trace après une soirée à Bath.

Ses restes ont été tragiquement découverts dans un sac poubelle au bord de l’autoroute M5 en octobre 2009.

Avant sa disparition, Mélanie avait trouvé un emploi au Royal United Hospital de Bath, où sa mère Pat était infirmière.

En juillet 2016, Steve et Patricia ont offert une récompense de 50 000 £ pour tout détail pouvant conduire à la condamnation du meurtrier de Mélanie – et cette somme a été égalée par The Sun.

Il y a trois ans, Steve, artiste et enseignant, a également lancé un appel dans cet article pour obtenir plus d’informations.

Malgré le caractère très médiatisé du meurtre de Mélanie, son assassin n’a jamais été retrouvé.

Steve espère maintenant qu’un documentaire sur Channel 5 intitulé Body in the Bag: The Murder of Melanie Hall incitera davantage de personnes à fournir des informations.

Steve, qui vit à Bradford on Avon, près de Bath, a déclaré au Sun : « Ce que nous craignons, c’est ce qu’elle a ressenti à ce moment-là.

« En tant que père, vous voulez être là pour vos enfants, particulièrement en temps de crise.

« Je n’étais pas là et j’espère juste qu’elle n’a pas trop souffert. »

Pat, la mère de Steve et Mélanie, n’a jamais abandonné l’espoir de retrouver le tueur.

Qui est Dominique, la sœur de Mélanie Hall ?

La sœur de Mélanie Hall, Dominique, avait 27 ans lorsque son frère a disparu après une soirée dans la discothèque Cadillacs le 9 juin 1996.

Dominique, mère de trois enfants, a vu sa sœur pour la dernière fois chez ses parents le vendredi précédant sa disparition.

Dominique a déclaré qu’elle était dans une « dispute fraternelle » avec Mélanie, car son jeune frère voulait rencontrer son nouveau petit ami plutôt que de rester pour le barbecue.

Mais son ressentiment fut vite oublié lorsqu’elle regarda Mélanie partir, « jolie et heureuse » dans une jupe rose à fleurs.

Dominique a déclaré : « Je peux encore le voir maintenant. »

Avant le documentaire de Channel 5, Dominique a raconté au Sun Online son propre tourment suite à son meurtre.

Elle a déclaré: « Je me sens vraiment contrariée que Mel ait perdu la vie et que la nôtre ait été bouleversée par quelqu’un d’autre. Je me demande s’ils ont une quelconque pensée ou de la compassion pour ce qu’ils ont fait, j’en doute.

« Je me sens incroyablement triste pour Mel, qu’elle n’ait jamais eu sa vie… une carrière, l’amour, la joie d’avoir des enfants, etc.

« Je déteste ne pas savoir ce qui s’est passé. Je sais qu’elle a subi des blessures graves, mais j’espère et je prie pour que quoi qu’il arrive, cela soit rapide pour elle, ou qu’il n’y ait qu’une seule personne impliquée, pas un gang ou quelque chose d’horrible comme ça.

« Évidemment, je n’ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Tout ce que je sais, c’est qu’elle était incroyablement gentille et confiante et j’ai souvent dit que, à cause de cela, elle aurait pu faire confiance à la mauvaise personne ce soir-là. C’est presque comme si sa naïveté était sa propre disparition. »

Dominique a également expliqué comment elle a contribué à garder vivante la mémoire de sa sœur à travers ses trois filles – qui, selon elle, Mélanie aurait aimé « inconditionnellement ».

Elle a déclaré : « J’ai mes propres photos de Mel dans le salon mais une de mes filles a une petite photo d’elle, dans sa chambre à l’étage, ce qui est sympa.

« Dans mes moments les plus calmes, je parle parfois à Mel dans mon esprit et lui demande de s’occuper de mes filles. »

Le nouveau documentaire jette un nouveau regard sur le meurtre de Mélanie dans l’espoir de résoudre enfin cette affaire déchirante.