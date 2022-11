Famille : L’homme condamné dans le crash du défilé de Noël est bipolaire

La mère et la grand-mère d’un homme qui a tué six personnes alors qu’il conduisait son SUV lors d’un défilé de Noël dans la banlieue de Milwaukee a déclaré mercredi qu’il souffrait de maladie mentale depuis qu’il était enfant alors qu’ils imploraient un juge de s’assurer qu’il reçoive un traitement après il est condamné à la prison à vie.

La juge du circuit du comté de Waukesha, Jennifer Dorow, devait condamner Darrell Brooks plus tard mercredi après-midi. Un jour après avoir entendu des dizaines de victimes, Dorow a écouté les commentaires des partisans de Brooks avant de prononcer la peine.

La grand-mère de Darrell Brooks Jr., Mary Edwards, a dit à Dorow que la maladie mentale était présente dans la famille depuis des générations. Elle a dit que Brooks était bipolaire depuis l’âge de 12 ans et que ce trouble l’avait amené à traverser la foule du défilé.

“Darrell a perdu la tête et sa vie dans le monde extérieur”, a déclaré Edwards.

La mère de Brooks, Dawn Woods, a dit à Dorow que personne ne se souciait des malades mentaux et a demandé que les gens montrent à son fils “un peu de compassion, d’empathie et de compréhension”. Elle a poussé Dorow à s’assurer que Brooks reçoive un traitement en prison.

“S’ils doivent rester pour le reste de leur vie loin de la société, ils reçoivent au moins l’aide dont ils ont besoin pour se rétablir mentalement”, a déclaré Woods.

Brooks a semblé pleurer pendant que sa mère parlait.

Brooks a conduit sa Ford Escape rouge à travers le défilé au centre-ville de Waukesha le 21 novembre 2021, après s’être disputé avec son ex-petite amie. Six personnes ont été tuées, dont un garçon de 8 ans qui défilait avec son équipe de baseball, ainsi que trois membres d’un groupe connu sous le nom de Dancing Grannies. Des dizaines d’autres ont été blessés.

Un jury a condamné Brooks le mois dernier pour 76 chefs d’accusation, dont six chefs d’homicide intentionnel au premier degré et 61 chefs de mise en danger imprudente. Le Wisconsin n’a pas la peine de mort, mais chaque chef d’accusation d’homicide est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire et il risque des centaines d’années derrière les barreaux pour les charges restantes.

La procureure de district Susan Opper a demandé mardi à Dorow de rendre les peines consécutives afin qu’elles s’empilent “tout comme il a empilé les victimes pendant qu’il conduisait sur la route”, sans aucune chance de libération sous surveillance prolongée, la version de la libération conditionnelle du Wisconsin.

Brooks a choisi de se représenter lors de son procès d’un mois, qui a été ponctué par ses explosions erratiques. Il a refusé de répondre à son propre nom, a fréquemment interrompu Dorow et a souvent refusé d’arrêter de parler. À plusieurs reprises, le juge a demandé à des huissiers de déplacer Brooks dans une autre salle d’audience où il pouvait participer par vidéo, mais elle pouvait couper son microphone lorsqu’il devenait perturbateur.

Dorow n’avait d’autre choix que de permettre à Brooks de se représenter, notant que plusieurs psychologues le trouvaient compétent.

___

Richmond a rapporté de Madison, Wisconsin.

Todd Richmond, l’Associated Press