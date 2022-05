Famille Kardashian : un regard sur les mariages somptueux qui ont construit une dynastie de télé-réalité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La famille Kardashian n’est pas étrangère à la prodigalité, même au-delà des événements les plus prestigieux et la famille est revenue en Italie pour le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker.

La célèbre famille a organisé des mariages extravagants, dont le mariage de Kim Kardashian avec Kanye West à Florence, en Italie.

Voici un retour sur tous les mariages Kardashian au fil des ans, dans l’ordre chronologique.

Kris Houghton épouse Robert Kardashian

Kris Jenner – née Kris Houghton – a épousé Robert Kardashian le 8 juillet 1978 à seulement 22 ans. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails rendus publics concernant leur union, il s’agirait d’un grand mariage, avec OJ Simpson comme garçon d’honneur, selon le Courrier quotidien.

À travers des images, il est évident que Jenner a initié le mémo de la robe de demoiselle d’honneur blanche dans leur famille, que sa fille, Kim Kardashian, a reproduite à chacun de ses mariages.

Jenner et Kardashian ont divorcé en 1991. Ils ont eu quatre enfants : Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian et Rob Kardashian. L’avocat – qui représentait OJ Simpson en 1995 – est décédé d’un cancer de l’œsophage en 2003.

Kris Jenner et Bruce Jenner

Juste un mois après la finalisation du divorce de Kris avec Kardashian, elle a épousé la championne olympique Caitlyn Jenner – connue alors sous le nom de Bruce Jenner – le 21 avril 1991. Le couple a gardé leur mariage intime, leurs enfants servant de cortège nuptial. .

Kris a partagé avec Oprah en 2012 les détails de son deuxième mariage. “C’était un petit mariage très intime – j’ai eu un si grand mariage la première fois et nous voulions juste une famille et des amis proches [the second time].”

Le couple a ensuite eu deux enfants, Kendall et Kylie Jenner, tout en élevant simultanément leur famille recomposée.

Lors de la demande en mariage de Caitlyn, elle a posé la question d’une manière si surprenante : elle n’avait même pas de bague. Elle a fini par offrir une bague à Kris 22 ans après leur mariage pendant leurs vacances à Bora Bora.

Le couple s’est séparé en 2013 et a finalisé son divorce en décembre 2014.

Le premier mariage de Kim Kardashian

Le mariage de Kim Kardashian avec Damon Thomas est un mariage dont on ne parle pas souvent car c’était avant que le fondateur de “Skims” ne devienne célèbre.

À seulement 19 ans, Kardashian a épousé le producteur de musique – qui avait 10 ans de plus qu’elle – lors d’un mariage à Las Vegas en 2000. Après quatre ans, le couple a rompu avec Kardashian accusant son ex d’abus, ce qu’il a nié, par Yahoo.

“Je me suis mariée parce que j’étais clairement jeune et que ce n’était pas le meilleur choix”, a déclaré Kardashian à Bossip.com en 2007. “J’ai définitivement beaucoup appris et je n’ai jamais de regrets.”

Khloé Kardashian et Lamar Odom

Après une relation éclair, Khloe Kardashian a épousé Lamar Odom, alors star de Los Angeles Laker, après seulement un mois de relation.

Le couple s’est marié le 27 septembre 2009 et l’événement n’a pas été aussi somptueux que celui de sa sœur aînée. Kardashian et Odom ont accueilli des amis et de la famille chez leur ami Irving Azoff.

Le mariage a également été télévisé pour leur émission de télé-réalité “Keeping up with the Kardashians”.

Le mariage de Kardashian était rempli d’une liste d’invités étoilée, dont feu Kobe Bryant et Chelsea Handler. Caitlyn Jenner a accompagné Kardashian dans l’allée.

En 2015, le couple a demandé le divorce et il a été finalisé l’année suivante.

Kim Kardashian et Kris Humphries

Le tristement célèbre mariage de 72 jours de Kim Kardashian avec Kris Humphries était un sujet de conversation en 2011. Kardashian a épousé Humphries lors d’un mariage à Montecito en août 2011. Bien qu’ils se soient séparés peu de temps après, leur mariage restera dans les mémoires en raison du tournage de leur émission de télé-réalité. , “L’incroyable famille Kardashian.”

Kardashian a marché dans l’allée dans un train personnalisé de 196 pieds de long avec ses demoiselles d’honneur portant des robes Vera Wang personnalisées.

Tout au long de son grand jour, Kardashian a présenté trois changements de tenue, qui étaient tous dans des robes Vera Wang personnalisées.

La relation du couple a été de courte durée et ils se sont séparés 72 jours plus tard.

Le troisième mariage de Kim Kardashian avec Kanye West

Kim Kardashian a épousé Kanye West à Forte di Belvedere à Florence, en Italie, le 24 mai 2014. Kardashian portait une robe de mariée Givenchy personnalisée alors que Caitlyn Jenner la guidait dans l’allée.

E ! News a partagé des détails intimes sur le mariage à l’époque. “Il n’y a que 100 invités. Ce ne sont que leurs amis les plus proches et leur famille. Le couple a dû être très sélectif et ne laisser aucun ami au travail, peu importe qu’il soit proche ou chéri.”

Le mariage de Kardashian et West a coûté au total 2,8 millions de dollars, même si le couple était déçu que leur lieu de premier choix ne soit pas disponible, le château de Versailles.

Bien que leur mariage n’ait pas eu lieu là-bas, le dîner de réception l’était. Lana del Rey a joué.

Kris Jenner a décrit le mariage de sa fille avec E! Des nouvelles comme “un mariage si magique et romantique. Je me sens bénie d’avoir mon nouveau fils et sa famille parmi les nôtres.”

Le couple partage quatre enfants ensemble : North, Saint, Chicago et Psalm. Leur relation est à l’honneur depuis que Kardashian a demandé le divorce en février 2021.

Bien que le divorce ne soit pas finalisé, un juge a déclaré Kardashian légalement célibataire en mars.