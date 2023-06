Famille Hamish Harding : Qui est sa femme Linda Harding et son beau-fils Brian Szasz ?

HAMISH HARDING a été désigné comme l’un des cinq passagers du sous-marin OceanGate manquant en juin 2023.

L’homme d’affaires britannique se trouvait à bord du navire lorsqu’il a disparu alors qu’il explorait l’épave du navire Titanic, à 3 800 mètres sous la surface de l’océan Atlantique Nord.

Hamish Harding, directeur d’Action Aviation, est l’un des passagers du sous-marin OceanGate manquant, qui a disparu lors de l’exploration de l’épave du Titanic. Crédit : Joe Marino/UPI/Shutterstock

Qui est la femme de Hamish Harding, Linda Harding ?

L’homme d’affaires Hamish Harding est marié à sa femme Lisa.

Lisa et Hamish sont basés aux Émirats arabes unis, où Hamish dirige la société d’avions commerciaux et privés Action Aviation.

Le couple partage deux fils, Rorry et Giles, et Lisa a également une fille nommée Lauren et un fils appelé Brian.

Alors que son mari est bien connu pour ses aventures d’aviateur et de touriste spatial, Linda préfère rester à l’écart des projecteurs.

Linda apparaît parfois sur des photos de famille que Hamish publie sur son compte Facebook.

En 2019, Hamish a posé avec sa femme et ses enfants pour recevoir un certificat du Livre Guinness des records du monde.

Il a légendé la photo: « Avec sa famille à la conférence de presse Living Legends of Aviation où Joanne Brent, juge du Guinness World Records, a remis à #OneMoreOrbit son certificat pour avoir battu un record du monde. »

Harding a reçu le certificat des records du monde pour avoir dirigé une équipe d’aviateurs lors d’un tour du monde record.

Qui est le beau-fils de Hamish Harding, Brian Szasz ?

Le beau-fils de Hamish, Brian Szasz, a été la première personne à confirmer que l’homme d’affaires était l’un des passagers du sous-marin.

Il a publié un article sur la disparition du sous-marin OceanGate après l’annonce de la nouvelle, demandant aux gens de prier pour son beau-père.

Il a déclaré sur Facebook: « Pensées et prières pour mon beau-père Hamish Harding alors que son sous-marin a disparu en explorant le Titanic.

« Une mission de recherche et de sauvetage est en cours.

« Pensées et prières pour ma mère et Hamish Harding. »

Il a ensuite écrit : « Pour des raisons de confidentialité, ma mère m’a demandé de supprimer tous les messages associés, merci pour le soutien. »

Qu’est-il arrivé à Hamish Harding ?

Harding était l’une des cinq personnes portées disparues le 19 juin 2023 après la disparition d’un sous-marin visitant l’épave du RMS Titanic dans l’océan Atlantique Nord.

Le Titanic a coulé lors de son voyage inaugural à New York le 14 avril 1912, après avoir heurté un iceberg.

Il a été considéré comme l’une des catastrophes nautiques majeures de l’histoire depuis, et a fait l’objet du film de 1998 mettant en vedette Kate Winslet et Leonardo DiCaprio,

Le pilote de submersible français Paul-Henry Nargeolet, directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, le millionnaire pakistanais Shahzada Dawood et son fils Sulaiman, sont tous portés disparus aux côtés de Harding.

OceanGate Expeditions – la société qui affrète des voyages sous-marins pour explorer les débris du Titanic – a déclaré dans un communiqué : « Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible. »

Les experts craignent que le sous-marin ne soit emmêlé dans les débris du Titanic.

Harding avait publié avec enthousiasme sur les réseaux sociaux son intention de participer à l’expédition la veille, mais avait également parlé à son ami des mauvaises conditions météorologiques quelques heures seulement avant la disparition du navire.

L’astronaute de la Nasa, Terry Virts, a parlé de son ami Harding dans Good Morning Britain, révélant que Harding lui avait envoyé un texto quelques heures avant sa disparition.

Dans le texte, Harding confirmant que la mission se poursuivait malgré les craintes de mauvaises conditions météorologiques.

Virts a ajouté que l’explorateur chevronné Harding « comprenait les risques » liés à la plongée.