Famille et « Patrie »

Lors d’une mairie d’Univision le mois dernier, Donald Trump revendiqué il n’y a eu « rien de mal du tout » le 6 janvier 2021 et l’a qualifié de « jour de l’amour ». Dans une interview accordée à Bloomberg News la même semaine, l’ancien président décrit la « scène primaire à Washington » ce jour-là comme une scène « d’amour et de paix » et a colporté le mensonge selon lequel les émeutiers avaient été « fait signe d’entrer dans le Capitole par la police ». Ils étaient, selon ses propres mots : «des patriotes incroyables.»

Quel que soit le résultat des élections de la semaine prochaine, les efforts de Trump pour réécrire l’histoire se poursuivront. Mais s’il est réélu, une partie considérable du Parti républicain se retrouvera derrière lui. Vingt-cinq pour cent des Américains pensent déjà que le FBI a « probablement » ou « certainement » orchestré l’attaque du Capitole. Ce chiffre ne fera qu’augmenter si la vérité n’est pas vigoureusement défendue par ceux qui, dans la vie publique, y restent attachés.

Stephen Sachs, metteur en scène et dramaturge, est l’une de ces figures. Sa nouvelle pièce, Patrieactuellement à l’affiche à Broadway, confronte la réalité tragique du 6 janvier. Il utilise la désintégration d’une famille américaine ordinaire pour explorer comment l’émeute, ses conséquences et le déni implacable de la réalité qui y a conduit ont approfondi nos crises de division et méfiance.

La pièce suit l’histoire vraie de Guy Reffitt, un père de famille de Wylie, au Texas, dont les moyens de subsistance en tant que consultant pétrolier se sont effondrés après la chute du prix du pétrole au milieu des années 2010. Sans emploi et relégué à dormir sur un matelas pneumatique avec sa femme et ses trois enfants, il a été attiré par la politique de ressentiment non filtrée et pugiliste de Trump en 2016. En 2020, Guy avait adopté un régime médiatique constant composé de Newsmax, de forums Facebook confédérés et d’obscures droites. chaînes YouTube de l’aile. Il a rejoint la section texane des Three Percenters, une milice extrémiste, et a commencé à porter de manière obsessionnelle une arme à feu dans la maison. Craignant une guerre civile imminente, il a acheté un générateur et a accumulé des réserves comme de l’eau et de l’essence.

Lorsque Joe Biden a remporté l’élection présidentielle, Guy était furieux. « Trop de limites ont été franchies », dit-il. envoyé un texto sa famille la veille de Noël. L’élection avait été volée, et la seule réponse appropriée était de « s’élever contre la façon dont la Constitution était écrite ». Le 6 janvier, il arrive au Capitole équipé avec un gilet pare-balles, un pistolet et des menottes à fermeture éclair. « Nous prendrons le Capitole avant la fin de la journée », dit-il. proclamé. « On les arrache par les cheveux. Chacun d’entre eux.

Guy est rentré chez lui exalté et a offert un sévère avertissement à son fils Jackson, âgé de 18 ans : « Si vous me dénoncez, vous êtes un traître. Et vous savez ce qui arrive aux traîtres. Les traîtres sont abattus. Le FBI a perquisitionné la maison Reffitt et arrêté Guy quelques jours plus tard. Jackson leur avait envoyé un tuyau à propos de son père en décembre, lorsque Guy avait commencé à parler de façon inquiétante de planifier « quelque chose de grand ». Plus tard, Jackson a donné au FBI un enregistrement secret de Guy décrivant son rôle dans l’émeute et promettant de nouvelles violences. Lors du procès de Guy en 2022, Jackson a témoigné contre lui.

Patrie dramatise le procès Reffitt de manière intense mais modeste. Œuvre de théâtre verbatim, son affiche déclare que « chaque mot » du dialogue « provient de preuves judiciaires, de déclarations publiques et de la transcription officielle du tribunal. Les États-Unis contre Guy Wesley Reffitt.» Le témoignage de Jackson (Patrick Keleher) révèle les événements qui ont conduit au procès, avec Guy (Ron Bottitta) apparaissant dans des flashbacks jusqu’au point culminant de la pièce. Il n’y a que deux autres personnages : le procureur (Anna Khaja) et l’avocat de la défense de Guy (Larry Poindexter).

Pendant près de 90 minutes, Patrie est animé exclusivement par des monologues et des conversations. Il n’y a aucun effet au-delà des lumières clignotantes occasionnelles et des extraits audio des journaux télévisés qui retentissent sur les haut-parleurs du théâtre. L’ensemble est clairsemé, orné pendant la majeure partie de la pièce uniquement de chaises et de tables, qui représentent tout, des sièges du palais de justice aux barricades et supports à vélos lancés sur la police pendant l’émeute. Lorsque d’autres accessoires apparaissent, comme un AR-15, un sac de sport et des boîtes de munitions, ils nous maintiennent connectés à la réalité déchirante des actions de Guy.

Par moments Patrie c’est presque voyeuriste, comme si nous étions accroupis devant la maison Reffitt dans l’obscurité, regardant par la fenêtre du salon pour voir la relation entre Guy et Jackson sombrer dans l’acrimonie et la suspicion. Dans la scène la plus impressionnante de la pièce, Guy raconte son expérience du 6 janvier à Jackson, criant ses exploits sous un projecteur rouge brûlant. Il saute sur scène avec une fureur passionnée, gesticulant sauvagement tandis que des crachats sortent de sa bouche. C’est le point culminant d’une performance tout à fait saisissante qui ne manque jamais de convaincre.

Dans sa présentation crue de la colère et de la désaffection de la classe ouvrière, Patrie évoque les drames de l’évier de cuisine des années 50 et 60. Guy lui-même ressemble à un personnage de John Osborne transposé dans l’Amérique moderne et laissé trouver un but en marge. Plutôt que de se tourner vers sa famille, ses amis ou ses voisins, il l’a trouvé dans les coins interdits d’Internet, où les membres des Three Percenters et des Oath Keepers ont promis une communauté unie autour de l’objectif de sauver les États-Unis de l’effondrement total. Patrie explore comment le besoin de Guy de combler le vide de sa vie l’a amené à rejoindre ces mouvements. En acceptant leurs illusions et en assumant un rôle de leader dans leurs rangs, il en est venu à se considérer comme un personnage central dans une histoire qui allait changer le monde.

En son cœur, Patrie est finalement préoccupé par les questions de famille et de loyauté. Jackson et Guy commencent la pièce avec un lien enviable, mais leur relation se détériore au point de devenir méconnaissable à mesure que leur polarisation idéologique s’approfondit. Après l’arrestation de Guy, Jackson a du mal à convaincre sa mère, ses sœurs et même lui-même qu’il a dénoncé son père pour le bien de la démocratie américaine et pas simplement pour devenir le centre d’une histoire médiatique majeure. Guy en est venu à considérer la politique comme une guerre entre le bien et le mal, et sa famille en a souffert. À la conclusion de la pièce, leurs relations sont empoisonnées par la méfiance.

Ces dernières années, il est devenu extrêmement courant que les divisions politiques brisent les familles et les communautés. Le cycle électoral actuel a amplifié ce s’orienter. Dans Michiganplus de 25 pour cent des « électeurs actifs et probables » interrogés dans un récent sondage à l’échelle de l’État ont déclaré que les désaccords politiques avaient « ruiné leurs relations ». Les divergences partisanes ont même fait grandir le candidat démocrate à la vice-présidence, Tim Walz. étranger de son frère républicain.

Patrie ne suggère pas de solution à cette crise ni de réponse à la manière dont les autres Américains peuvent être empêchés de suivre le chemin de Guy vers l’extrémisme. En décrivant la descente d’un homme ordinaire dans le fanatisme et les dommages que cette transformation a infligés à son entourage, la pièce nous oblige à affronter la tragédie du 6 janvier d’un point de vue uniquement humain. Il met en lumière le dysfonctionnement social qui a permis aux fantasmes dangereux de Trump de consumer tant de gens – et illustre comment ces illusions pourraient facilement conduire à un plus grand chaos si rien n’est fait pour les contrôler.

