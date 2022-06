Famille et amis pleurent un journaliste britannique tué au Brésil

NITEROI, Brésil (AP) – Réunis dans un cimetière à la périphérie de Rio de Janeiro, amis et parents ont rendu un dernier hommage dimanche au journaliste britannique Dom Phillips, tué en Amazonie brésilienne alors qu’il recherchait un livre sur la façon de sauver le monde. plus grande forêt tropicale.

“Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude éternelle aux peuples autochtones, qui sont avec nous en tant que loyaux gardiens de la vie, de la justice et de nos forêts”, a déclaré l’épouse de Phillips, Alessandra Sampaio, à l’entrée du cimetière. “Aujourd’hui, Dom sera incinéré au Brésil, le pays qu’il aimait, sa maison d’élection. Aujourd’hui est un jour de deuil. »

Phillips, 57 ans, et l’expert indigène Bruno Pereira, 41 ans, ont été tués le 5 juin sur leur bateau sur la rivière Itaquai, près de l’entrée du territoire indigène de la vallée de Javari, qui borde le Pérou et la Colombie. Trois pêcheurs des communautés riveraines voisines ont été arrêtés. Deux d’entre eux ont avoué les meurtres, selon la police.

La région connaît un long conflit entre les tribus indigènes et les pauvres pêcheurs embauchés pour envahir la vallée de Javari pour attraper des arapaimas, des tortues et du gibier. Pereira, qui était un fonctionnaire du bureau des affaires indigènes du Brésil, a combattu ces invasions pendant des années et avait reçu de multiples menaces pour son travail.

“Il a été tué parce qu’il a essayé de dire au monde ce qui arrivait à la forêt tropicale et à ses habitants”, a déclaré la sœur de Phillips, Sian. « Dom a compris la nécessité d’un changement urgent des approches politiques et économiques de la conservation. Sa famille et ses amis sont déterminés à poursuivre ce travail même en cette période de tragédie. L’histoire doit être racontée.

Phillips a écrit sur le Brésil pendant 15 ans, couvrant d’abord l’industrie pétrolière pour Platts, puis en freelance pour le Washington Post et le New York Times, puis en contribuant régulièrement à The Guardian. Il était polyvalent, mais s’est tourné vers les articles sur l’environnement car c’est devenu sa passion.

Après avoir vécu à Rio pendant plusieurs années, le couple avait déménagé dans la ville de Salvador, au nord-est, plus près de la famille de Sampaio, où Phillips enseignait l’anglais aux étudiants des communautés pauvres. Ils étaient également en train d’adopter deux enfants.

“Alors que nous nous souvenons de Dom comme d’un grand frère aimant, amusant et cool”, a déclaré Sian, “nous sommes tristes qu’il se soit vu refuser la chance de partager ces qualités en tant que père pour la prochaine génération.”

___

Fabiano Maisonnave, Associated Press