Famille et amis pleurent l’artiste Digital Underground

Shock G de Digital Underground a été inhumé samedi après-midi alors que la famille et les amis se sont dit au revoir.

Un service funèbre intime pour le regretté rappeur et producteur, né Gregory Jacobs, a eu lieu à l’église Allen Temple AME à Tampa, en Floride. Le service de trois heures et demie a été diffusé en direct sur le site Web de l’église et sur la page Facebook.

« J’ai toujours ressenti tellement d’amour de la part de tout le monde [Digital Underground] et je sais que c’est une extension de lui », a déclaré son frère, Kent Racker, pendant le service.« J’ai toujours ressenti tellement d’amour de la part de tout le monde qu’il a touché et aucune histoire n’est trop petite ou trop longue et j’aimerais entendre tout le monde, n’importe quelle histoire que vous avez sur lui, c’est toujours une histoire d’amour… en tant que son frère, ça a été une vie charmée d’être un frère de Shock G. Il va me manquer énormément. »

D’autres personnes présentes, allant de la famille, des amis aux musiciens de la communauté hip-hop, sont montées sur le podium pour partager leurs réflexions et leurs histoires sur le défunt artiste. Le rappeur Busta Rhymes, le producteur de disques Jermaine Dupri, le chanteur CeeLo Green et des membres de Digital Underground sont également apparus sur le flux en direct du service.

Le regretté rappeur qui a mélangé le jeu de mots fantaisiste avec la révérence pour le funk des années 70 en tant que leader du groupe de hip-hop décalé Digital Underground, est décédé à 57 ans le mois dernier.

Nzazi Malonga, un ami de longue date qui a occupé le poste de chef de la sécurité et a aidé à gérer le groupe, a déclaré que Shock G avait été retrouvé sans réponse dans une chambre d’hôtel à Tampa, en Floride, le 22 avril.

Malonga a déclaré que l’artiste avait lutté contre la toxicomanie pendant des années.

Digital Underground s’est fait connaître avec le hit «Humpty Dance» du Billboard Top 10 en 1990, alors que Shock G enfilait un faux nez et des lunettes à la Groucho Marx pour devenir l’un de ses nombreux alter ego, Humpty Hump. Il a d’abord soutenu que le flamboyant Humpty était une personne distincte et a même fait des interviews en personnage.

«Same Song» de Digital Underground un an plus tard a servi d’introduction à 2Pac aux fans de musique, avec Shock G passant le relais au futur mégastar, qui travaillait comme roadie pour Digital Underground: «2Pac, allez-y et rockez ça.»

Au moment de sa mort, beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager des hommages et présenter leurs condoléances.

Le rappeur de Bay Area E-40 a écrit sur Instagram, avec une photo de lui et du défunt membre du groupe, « Rest up Shock G / Humpty Hump. »

L’actrice Viola Davis a écrit sur Twitter, « RIP Shock G. Merci pour la joie que vous m’avez donnée. Reposez-vous bien. »

Personnalité de la radio Ebro Darden écrit dans un tweet, « Shock G … Merci. Musicien de jazz, rappeur et Humpty Hump! Cet album de Sex Packets est un chef-d’œuvre musical! »

Shock G laisse dans le deuil sa mère, Shirley Kraft; père, Edward Racker; frère, Kent Racker; et sa soeur, Elizabeth Racker.

Contribution de Ryan Pearson; Presse associée