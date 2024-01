Famille et amis disent au revoir à Gully Bop | Divertissement

Les membres de la fraternité du divertissement ne sont pas venus rendre un dernier hommage à l’un des leurs, Robert Lee Malcolm, également connu sous le nom de « Gully Bop », dimanche, lors de son service d’action de grâce au Louise Bennett Garden Theatre, sur le terrain du Ranny. Centre de divertissement Williams. Et les ex populaires de Gully Bop non plus.

Ce manque de représentation était un sujet de conversation de la part de personnes qui se pressaient à la périphérie, dans l’espoir d’avoir un aperçu de la royauté du divertissement, ainsi que des personnages hauts en couleur qui ont joué un rôle dans l’ascension de Gully Bop vers la célébrité.

« L’artiste devrait être ici pour montrer un peu de soutien à Gully Bop et lui donner la force de sa famille. Peut-être qu’il n’a jamais été aussi gros que Beenie Man, mais il avait une tendance à partir de 2014. Peut-être que si Ninja Man faisait une route, il mobiliserait l’artiste pour qu’il sorte », Terryann Stewart, qui s’est décrite comme la longue- ami du temps, partagé.

Elle a ajouté: “Je suis contente que Gully Bop rentre chez lui comme un joyau dans son costume rouge avec son micro, mais il n’a toujours pas droit aux funérailles qu’il mérite.”

Elle a déploré le fait que l’un des ex de Bop, A’mari DJ Mona Lisa, qui devait arriver des États-Unis samedi dernier, a été mêlé à un drame bien documenté à l’aéroport et a fini par rater son vol.

“Je suis A’mari sur Instagram et elle a fait un live sur son calvaire à l’aéroport… mais peut-être qu’elle viendra quand même”, a déclaré Samuels avec nostalgie.

C’étaient principalement des membres de la famille – menés par la mère de Gully Bop, les larmes aux yeux, Norma Blake – ainsi que des amis proches, des blogueurs et des vloggers qui occupaient les moins de 50 chaises disposées dans la salle. Cependant, l’artiste devenu herboriste Snagga Puss a fait une apparition et a rendu hommage, tout comme un sosie de Gully Bop, Barry Black. Un vétéran qui trouve ses racines dans le son de Black Scorpio, Black, que beaucoup pensaient être lié à Gully Bop, a déclaré qu’on lui avait demandé de le représenter.

« J’ai des amis d’outre-mer qui ne peuvent pas se rendre en Jamaïque et je ne ment pas, ils me donnent le prix du taxi pour venir ici et montrent du respect en leur nom. Il y a une artiste nommée DJ Grace et elle a également exprimé Gully Bop, et elle faisait partie de celles qui n’ont pas pu venir. mais je suis là pour elle », a-t-il déclaré, en plaisantant en disant que c’était Gully Bop qui lui ressemblait.

Il se souvient d’une interaction avec des élèves d’une école où Gully Bop était censé se produire.

« Quand les enfants me voient, ils courent vers moi et tout le monde veut me toucher parce qu’ils pensent que j’étais Gully Bop. Alors, j’ai une chanson qui, hein À qui Seh Gully Bop ressemble-t-il à Barry Black ? Lui a d’abord nommé Ugly Man… [he] est le premier artiste à avoir frappé si vite qu’il entre dans le classement de la BBC. Mais les Jamaïcains vous jugent d’une certaine manière… comme ils jugent Yellowman. Bop était facile à vivre et que son âme repose en paix », a déclaré Black.

Le fils de Gully Bop, Nico, a déclaré qu’il n’était pas surpris par les artistes absents.

« C’est comme ça… le temps est le maître. Peut-être quand ils seront propriétaires [funeral] et personne n’y va non plus. Mes attentes ne sont pas si élevées. J’attendais juste ma famille, et ils sont tous là », a déclaré Nico satisfait.

Deux mois et demi après sa mort, Gully Bop a finalement été enterré dans un terrain familial à King Weston, le district rural de l’ouest de St Andrew où il est né. Gully Bop

C’est en 2014 que Country Man de l’époque est devenu célèbre du jour au lendemain lorsqu’une vidéo de lui – sans dents de devant et avec un style libre – avec une confiance en soi qui “Tous les filles veulent un wuk offa mi” – devenu viral. Gully Bop, le spécialiste du corps, est né et, coup sur coup, il était en tête d’affiche de Sting, se produisait au Reggae Sumfest et négociait une tournée mondiale. Cependant, au fil des années, sa renommée et sa fortune ont décliné, et la charmante histoire de Gully Bop a pris une tournure sombre alors que la santé de Gully Bop s’est également détériorée, le laissant aux prises avec une maladie rénale et un cancer de l’estomac.

