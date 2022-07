Famille d’un journaliste assassiné : aucune aide des États-Unis pour une enquête complète

WASHINGTON (AP) – Un parent de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh a déclaré mercredi que le chef de la diplomatie de l’administration Biden avait refusé son appel en face à face pour demander une enquête américaine complète sur le meurtre du correspondant de télévision vétéran.

La nièce Lina Abu Akleh a également déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken et les responsables américains avaient refusé lors des réunions avec elle cette semaine de fournir plus d’informations qu’ils n’avaient déjà rendues publiques sur la façon dont les Américains sont parvenus aux conclusions sur le meurtre qu’ils ont publiées ce mois-ci.

Une déclaration du 4 juillet publiée par le Département d’État a conclu que les forces israéliennes avaient probablement tiré le coup de feu qui a tué Shireen Abu Akleh en mai, mais que rien n’indiquait que les Israéliens avaient intentionnellement tiré sur le correspondant vétéran d’Al Jazeera. La journaliste de 51 ans, citoyenne américaine, était très respectée dans le monde arabe pour ses décennies de couverture des Palestiniens et d’autres communautés arabes.

“J’avais l’impression que nous quittions la réunion avec plus de questions. Et nos questions n’avaient toujours pas de réponse », a déclaré sa nièce de 27 ans à l’Associated Press dans une interview mercredi au Capitole, où elle a pressé les législateurs de l’aider à obtenir plus de réponses.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, n’a pas immédiatement répondu aux questions de l’AP sur le récit de la nièce sur sa discussion de mardi avec Blinken.

Price a plutôt fait référence mercredi à ses remarques précédentes aux journalistes selon lesquelles Blinken rencontrait la famille de Shireen Abu Akleh pour exprimer un « message de condoléances… et un message de la priorité que nous accordons à la responsabilité à l’avenir », ainsi que pour entendre ses survivants.

Abu Akleh a été tué par balle alors qu’il couvrait un raid militaire israélien le 11 mai dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée.

Des témoins oculaires palestiniens, y compris son équipage, disent que les troupes israéliennes l’ont tuée et qu’il n’y avait pas de militants dans les environs immédiats ni d’échange de tirs au moment où elle a été abattue.

Israël nie que ses forces l’aient délibérément ciblée, mais affirme qu’un soldat israélien l’a peut-être touchée par erreur lors d’un échange de tirs avec un militant.

Les législateurs américains et la famille d’Abou Akleh ont fait pression sur l’administration Biden pour qu’elle demande davantage de comptes rendus sur le meurtre d’un citoyen américain.

Les responsables américains de la sécurité ont ensuite examiné les résultats d’enquêtes palestiniennes et israéliennes distinctes. Cela a conduit Price, le porte-parole du département d’État, à publier la déclaration de début juillet selon laquelle les Américains “n’avaient trouvé aucune raison de croire que c’était intentionnel mais plutôt le résultat de circonstances tragiques lors d’une opération militaire dirigée par Tsahal contre des factions du Jihad islamique palestinien”. L’acronyme fait référence aux forces de défense israéliennes.

Les responsables américains n’ont donné aucun détail sur la manière dont ils sont parvenus à cette décision.

Lina Abu Akleh a déclaré qu’elle avait posé cette question à Blinken lorsqu’elle l’avait rencontré. Il a répondu, a-t-elle dit, en disant: “Personne n’était qualifié pour dire si c’était intentionnel ou non.”

“Alors pourquoi publieraient-ils une déclaration en tant que telle?” elle a demandé mercredi. “C’est très préjudiciable à la vérité.”

Lorsqu’elle a demandé une enquête menée par les États-Unis, elle a déclaré que Blinken avait déclaré que la décision appartenait au ministère de la Justice et non au département d’État. Elle a déclaré que Blinken avait refusé de renvoyer la famille à d’autres responsables américains habilités à entreprendre une telle enquête.

Une déclaration de la famille publiée après que les États-Unis ont annoncé leur conclusion ce mois-ci a qualifié l’explication d'”insultante” et a souligné les liens étroits de l’Amérique avec Israël, un allié important.

Lina Abu Akleh était la principale voix de la famille cette semaine lors du voyage à Washington pour rencontrer des responsables de l’administration, des législateurs et des journalistes.

Shireen Abu Akleh, qui vivait et travaillait à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, avait passé Noël avec sa nièce aux États-Unis. La journaliste était censée avoir passé ses vacances d’été avec sa nièce et d’autres membres de sa famille élargie en Californie.

“C’était une citoyenne très fière”, a déclaré la nièce. “Et malheureusement, cette citoyenneté américaine ne l’a pas aidée à obtenir justice.”

AP Diplomat Writer Matthew Lee a contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer, Associated Press