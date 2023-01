“Famille consanguine célèbre” The Whittakers était comme “une scène de Deliverance”, déclare le cinéaste après des allégations d'”exploitation”

UN CINÉASTE a décrit la rencontre avec une famille surnommée les ” consanguins les plus célèbres ” d’Amérique comme ressemblant à une scène d’un film d’horreur.

Mark Laita a déclaré que sa première rencontre avec la famille Whittaker lui avait rappelé le thriller de 1972 Deliverance.

Il a décrit avoir été menacé par les voisins de la famille et avoir reçu une escorte policière jusqu’à leur domicile à Odd, en Virginie-Occidentale.

“Ils sont en quelque sorte protégés par les voisins et les proches n’aiment pas que ces gens viennent les ridiculiser”, a déclaré Laita.

Deliverance voit quatre citadins attaqués par des habitants de la Géorgie rurale.

S’adressant au podcast Koncrete KLIPS, Laita a décrit être passée d’une route à une route de campagne à un chemin de terre avant de trouver leur “petite cabane”.

Il a dit: “Il y a ces gens qui se promènent et leurs yeux vont dans des directions différentes et ils nous aboient dessus.”

Laita a déclaré avoir vu un homme “s’enfuir et son pantalon tomberait autour de ses chevilles”.

Il a ajouté: “C’était hors de contrôle – la chose la plus folle que j’aie jamais vue.”

Le cinéaste et photographe a passé du temps avec la famille, les prenant en photo pour son livre de 2004 Created Equal.

Laita a découvert que la famille très unie communiquait par grognements, tandis que certains membres présentaient des anomalies physiques.

Son livre a fait connaître la famille Whittaker au grand public.

Les images qu’il a prises montrent des montagnes de déchets empilés autour de la maison tandis que des essaims de mouches bourdonnent.

Et pendant ses images, l’un des Whittakers fait visiter à Laita la salle de bain, enduite de saleté brune.

Ray et ses frères et sœurs ont attiré davantage l’attention du public après le retour de Mark au domicile familial en 2020.

Mark a filmé une vidéo documentant sa visite intitulée Inbred Family – The Whittakers.

Ses images montrent les mauvaises conditions de vie de la famille, qui comprennent une petite maison délabrée et plusieurs chiens de compagnie.

Mais il a été critiqué pour avoir “perpétué un stéréotype” par les habitants et deux YouTubers.

Lors de sa première visite à la maison, un voisin en colère serait apparu avec un fusil de chasse, menaçant de l’utiliser si Laita ne les laissait pas seuls.

Shane et Melody de la chaîne YouTube Real Appalachia ont également affirmé que Laita “fait ostensiblement tout ce bon travail pour eux et collecte des fonds pour eux”.

Mais ils soutiennent que le documentaire “perpétue le stéréotype qui existe depuis des décennies” concernant la consanguinité dans les Appalaches.

“J’ai juste l’impression que beaucoup plus pourrait être fait pour ces gens”, a poursuivi Melody.

“Je pense qu’il essaie d’agir comme s’il faisait beaucoup pour eux.”

La famille a confirmé que leurs parents étaient des cousins ​​germains doubles, selon Laita.

Les frères et sœurs Ray et Lorraine, ainsi qu’une sœur anonyme et un cousin, Timmy, forment les Whittakers.

Ils avaient également un frère nommé Freddie, décédé d’une crise cardiaque.

Leurs parents sont décédés.

Thought Co. déclare que la consanguinité peut causer des défauts, tels qu’une «fécondité réduite, un taux de natalité réduit, une mortalité infantile et juvénile plus élevée et une taille adulte plus petite».

Ces défauts incluent également : “un risque accru de maladie cardiovasculaire, une asymétrie faciale accrue et un risque accru de troubles génétiques”.