famille amis façons d’accueillir 2023 – Shaw Local

1) Emmitouflez-vous et promenez-vous dans Joliet (ou explorez un nouveau quartier) et visualisez toutes les lumières et décorations de Noël en utilisant la carte sur joliet.gov/holidaylights. La carte est disponible jusqu’au 2 janvier.

2) Le district du parc communautaire de New Lenox organisera une soirée de réveillon gratuite à midi jeudi à 10 h au New Lenox Village Commons. Musique, bricolage et activités proposées. Location de patins et concessions disponibles. L’événement se termine par un lâcher de ballons. Des locations de patins et des concessions seront disponibles. Pour plus d’informations, visitez cet événement sur la page Facebook du New Lenox Community Park District à facebook.com/NLCPDPage.

3) Prenez un “Holiday Owl Prowl” gratuit de 16h à 18h vendredi à Messenger Woods Nature Preserve à Homer Glen. Portez des vêtements chauds et des livres de randonnée. Rendez-vous à Hawthorn Grove Shelter. Pour les 18 ans et plus. Inscrivez-vous avant jeudi sur ReconnectWithNature.org ou appelez le 708-946-2216.

4) Les enfants de 3 à 8 ans peuvent célébrer le nouvel an à la succursale de la rue Ottawa de la Bibliothèque publique de Joliet de 11 h 30 à 12 h 30 vendredi. L’événement comprend des jeux, de la musique, de la danse, des cotillons et un compte à rebours. La succursale de la rue Ottawa est située au 150, rue N. Ottawa à Joliet. Pour vous inscrire, visitez jolietpubliclibrary.libnet.info/events.

5) Profitez d’un “compte à rebours pour l’année de midi” familial de 11 h 30 à 12 h 30 samedi à la succursale de Lockport du district de White Oak Library, 121 E. 8th St. Les caractéristiques comprennent des histoires, des friandises et des invités spéciaux. L’inscription est privilégiée. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contactez Jaci Kohn au 815-552-4265, jkohn@whiteoaklib.org ou visitez whiteoaklibrary.org.

