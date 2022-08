Famille, amis de la Saskatchewan. une femme accusée d’avoir simulé la mort et de s’être enfuie aux États-Unis dit que la communauté la soutiendra

La famille et les amis d’une femme autochtone de la Saskatchewan arrêtée aux États-Unis affirment qu’elle bénéficiera du soutien de sa communauté à son retour au Canada.

Dawn Walker, 48 ans, devait être remise mercredi aux autorités canadiennes après avoir passé deux semaines sous garde fédérale américaine.

“C’est vraiment la meilleure nouvelle de tous les temps”, a déclaré Kathy Walker, la sœur cadette de Dawn.

“C’est vraiment une réponse à nos prières et à nos espoirs. La bataille n’est pas terminée, mais le simple fait de savoir qu’elle n’est plus dans une prison américaine est une merveilleuse nouvelle.”

La police allègue que la femme de Saskatoon a simulé sa mort et celle de son fils, ce qui a déclenché une enquête de deux semaines sur les personnes disparues avant que le couple ne soit retrouvé à Oregon City, en Oregon, plus tôt ce mois-ci.

Lors de son audience de détention mardi dans l’Oregon, la défenseuse publique fédérale américaine Megha Desai a déclaré au tribunal que Walker était victime de violence domestique et avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.

Le père du fils de Walker a déclaré à la station de radio de Saskatoon CKOM qu’il ne lui ferait jamais de mal ni au garçon. La police de la ville a déclaré que toutes les allégations précédentes de Walker avaient fait l’objet d’une enquête, mais qu’aucune accusation n’avait été portée.

Eleanore Sunchild, une avocate de la Saskatchewan et amie de Walker, a déclaré que son cas était important car il met en lumière les défis auxquels les femmes autochtones sont confrontées lorsqu’elles accèdent au système de justice.

Cela a également été documenté dans le rapport de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et ses appels à la justice, a déclaré Sunchild.

Le rapport indique que le système judiciaire canadien ne réagit pas adéquatement aux crimes commis par un partenaire intime contre les femmes et les filles autochtones.

“Cette affaire soulève des problèmes très réels et systémiques qui continuent d’appeler à l’action”, a déclaré Sunchild mercredi depuis Saskatoon.

Walker est membre de la Première Nation d’Okanese, qui fait partie du Traité 4 dans le sud de la Saskatchewan. Elle est également une auteure autochtone célèbre et a été directrice générale de la Fédération des nations autochtones souveraines pendant 10 ans.

Sunchild a déclaré que l’histoire de Walker a trouvé un écho auprès d’autres femmes à travers le Canada qui ont leurs propres histoires d’abus, et qu’elles continueront à soutenir Walker pendant que son cas progresse devant les tribunaux.

“Je suis tellement heureux que les gens aient pu voir le point de vue de Dawn”, a déclaré Sunchild. “C’est vraiment génial de voir que les gens la soutenaient et pouvaient s’identifier à son histoire.”

Kathy Walker a déclaré que l’histoire de sa sœur n’était pas unique et que des femmes de partout au Canada avaient tendu la main à sa famille.

“Il y a tellement de mères qui ont partagé leurs histoires … qui ont dit qu’elles comprenaient parfaitement ce que Dawn a traversé”, a déclaré Kathy Walker. “Elle a estimé que c’était la seule chose qu’elle pouvait faire pour se protéger et protéger son fils.”

Walker, qui a toujours un mandat d’arrêt contre elle au Canada, devra faire face à des accusations criminelles à Saskatoon une fois qu’elle sera de retour aux forces de l’ordre. Ses accusations au Canada comprennent le méfait public et l’enlèvement d’enfant en violation d’une ordonnance de garde, tandis que ses deux accusations aux États-Unis concernent l’usurpation d’identité.

Malgré les défis juridiques à venir, le retour de Walker en Saskatchewan offre un certain soulagement à sa famille.

“Non seulement sa famille et ses amis la soutiennent, mais elle a également une plus grande communauté de défenseurs et de personnes qui partagent également son histoire et qui seront là pour elle”, a déclaré Kathy Walker.