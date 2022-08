Famille à Split après que papa loue accidentellement une petite maison pour 4 adultes et 2 chiens

Les produits ne ressemblent pas toujours à la façon dont ils apparaissent en ligne et une famille de quatre personnes en a fait l’expérience après son arrivée dans le logement locatif qu’ils ont réservé sur un site Internet. Les photos de l’endroit ont trompé un homme, JJ Keefe, en lui faisant réserver un séjour qui s’est avéré être une petite maison de 114 pieds carrés. La famille qui était accompagnée de leurs deux chiens se rendait à Canton, New York, pour déposer leur fils Aidan à son université.

Cependant, le voyage est devenu l’un des plus mémorables après avoir réalisé l’erreur commise par le père lors de l’organisation du séjour. La maison annoncée pour accueillir quatre personnes à bas prix était une petite maison bleue située dans les Adirondacks, au nord de New York. À son arrivée, la fille de JJ, Kylie, a enregistré la réaction hilarante de sa famille sur la propriété et la vidéo est devenue virale sur TikTok.

Tel que rapporté par LADbible, le jeune homme de 25 ans a déclaré: “Mon père a vu qu’il dormait quatre et le prix bon marché et l’a réservé sans arrière-pensée.” Elle aurait expliqué que sa famille avait ri de la situation de façon hilarante : “Nous avons tous ri quand nous nous sommes arrêtés et avons vu la taille de la maison.” De nouvelles dispositions ont été prises pour Kylie et Aiden, tandis que les parents ont décidé de rester dans la petite maison avec leurs chiens. Elle a ajouté: “Ils ont dit que la maison était très exiguë, mais nous avons tous ri pendant à peu près tout notre voyage, donc cela ne les a pas dérangés de rester là-bas.”

La vidéo hilarante de TikTok est devenue virale en un rien de temps et a recueilli plus de 32 millions de vues en quelques heures. Non seulement les internautes, mais aussi les applications de location populaires, notamment Airbnb et Hilton Hotels, sont intervenus pour aider la famille à leur offrir de meilleures options de séjour. Parlant de la réponse tonitruante sur les réseaux sociaux, Kylie a déclaré au portail: “Quand j’ai vu les réponses d’Arby’s, Hilton et Airbnb, j’ai été choquée, mais j’ai pensé que c’était hilarant.”

Elle a confirmé que les entreprises étaient tout à fait généreuses avec elle et ce voyage est devenu l’une des expériences les plus folles qu’elle ait jamais eues dans sa vie. Notamment, la famille a reçu un bon gratuit de 500 $ via Airbnb, tandis que Hilton leur a offert un séjour gratuit dans un hôtel.

