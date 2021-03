En attendant avec impatience la première de la nouvelle série limitée d’E! Pour de vrai: l’histoire de la télé-réalité ce jeudi soir, nous avons décidé de faire un voyage dans le passé et de célébrer les couples et les familles qui ont gracieusement donné aux fans un aperçu de leur réalité. Et croyez-le ou non, vous serez peut-être surpris de voir qui a déjà eu une émission sur E !.

Au fil des ans, E! vous a apporté beaucoup de familles inoubliables qui ont ouvert leur vie à des étrangers pour diverses émissions de télé-réalité. Et bien que les caméras ne puissent pas rester éternellement dans les maisons, on ne peut nier le fandom qui existe pour de nombreuses émissions comme Marié à Jonas , Eric et Jessie: Game On et d’autres projets populaires.

