Fame, Fall Out et réunion filmique avec un blogueur culinaire

L’histoire virale de Baba Ka Dhaba de Delhi est enfin arrivée à sa fin heureuse, du moins pour l’instant. Le vlogger culinaire Gaurav Wasan, dont la vidéo a rendu célèbre du jour au lendemain le propriétaire de Baba Ka Dhaba, Kanta Prasad et sa femme, a retrouvé le couple de personnes âgées en leur pardonnant les allégations qu’ils avaient formulées contre lui dans le passé. L’histoire virale de Baba Ka Dhaba n’était rien de moins qu’un drame de Bollywood avec tout le masala d’émotions. Alors que cette histoire prend une tournure positive après avoir traversé plusieurs rebondissements, nous revenons sur la chronologie des événements qui se sont déroulés dans cette histoire de Baba Ka Dhaba.

Octobre 2020 : Tout a commencé avec une vidéo virale sur la page Swaad du blogueur culinaire Gaurav Wasan. Kanta et sa femme, qui tenaient un restaurant à Malviya Nagar à Delhi, ont été gravement touchés par les effets sur les affaires de la pandémie de COVID-19. Le couple n’était même pas en mesure de vendre ses produits du jour et avait du mal à répondre à ses besoins.

Leur histoire figurait dans une vidéo publiée par Gaurav et elle a rapidement attiré l’attention de tout le monde en ligne. Des célébrités aux gens ordinaires, tout le monde a été ému par le sort de Kanta et de sa femme Badaami Devi. Il y a eu une augmentation soudaine de la fréquentation des clients dans cet humble restaurant. Avec les longues files d’attente du client, les choses ont changé du jour au lendemain pour le couple. Les personnes qui n’ont pas pu se rendre au restaurant ont donné de l’argent au couple de tout le pays.

Novembre 2020: Cependant, alors que l’argent était impliqué, Prasad a eu des retombées avec Gaurav. Il a accusé Gaurav d’avoir siphonné l’argent du don et a déposé une plainte auprès de la police contre le blogueur culinaire. Kanta a allégué que Gaurav n’avait délibérément partagé que ses coordonnées bancaires et ses numéros de téléphone portable et ceux de sa famille / amis avec les donateurs et avait collecté une énorme quantité de dons via différents modes de paiement. Un Gaurav aux larmes aux yeux a nié l’allégation et a partagé ses coordonnées bancaires pour prouver son innocence.

Décembre 2020: Avec l’argent reçu grâce à un don, Kanta a quitté son restaurant de fortune et a ouvert son propre restaurant, mais les choses ne se sont pas bien passées et Kanta a commencé à perdre de l’argent. La fréquentation avait chuté et après avoir subi des pertes, il a été contraint de retourner dans son petit restaurant.

Juin 2021 : alors que Kanta retournait dans son ancien magasin, il a présenté des excuses à Gaurav. S’excusant pour ses erreurs, il a déclaré que Gaurav n’avait jamais été un « voleur ». Étant l’homme le plus grand ici, Gaurav a retrouvé le couple de personnes âgées et leur a pardonné.

