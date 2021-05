Fam Jam! Quand Saif Ali Khan-Kareena Kapoor avec Taimur, Soha-Kunal Kemmu avec Inaaya, Saba s’est réunie pour une séance de détente

La page Instagram de Saba Ali Khan Pataudi, la sœur de Saif Ali Khan et Soha Ali Khan est une boîte pleine de souvenirs. Elle est à l’origine de plusieurs photos emblématiques de Taimur Ali Khan et Inaaya Naumi Kemmu qui sont parvenues sur Internet ces dernières années. Maintenant, Saba a partagé quelques photos avec sa famille, dont Saif, Kareena Kapoor Khan, Soha, Kunal Kemmu et les enfants Taimur et Inaaya.

Dans la première photo partagée par Saba, Saif, Soha avec Inaaya dans ses bras, Kunal et elle sourient tous en se détendant ensemble. Elle a légendé la photo en déclarant: « Flashback! Liens familiaux … nous restons ensemble. Je voulais publier ceci depuis un moment … Des moments simples d’insouciance et de bonheur. #Thosewerethedays #siblings #memoriesforlife #tuesdaypost. »

Alors que sur la deuxième photo, Saif et Kareena sont jumelés dans un t-shirt noir tandis que Taimur est torse nu en short noir. Saba a écrit: « Flashback …! Partie II KKK … Khan Kemmu khandan Lol … Juste. J’avais la photo originale. Alors voici le reste du gang. #Familylove #alwaysandforever #wednesdaymood #stayhome #staysafe. »

Pendant ce temps, lors d’un récent podcast, Saba a fait l’éloge de sa mère et de l’acteur vétéran Sharmila Tagore. Elle a dit: « Maman, beaucoup d’amour. Très fière de toi bien sûr. J’ai adoré ton travail, j’ai adoré tous tes travaux antérieurs que tu connais.Chupke Chupke‘est mon film hindi préféré comme vous le savez. Je pense que la sortie de bande dessinée est généralement la meilleure. Tous les films intenses pleureurs que j’ai aimés, mais trop de Kleenex, ont été utilisés. Je pense donc que je vais m’en tenir aux rôles comiques. Mais je pense que tu es fabuleux. Vous avez gardé une belle maison. Vous avez été une maman, une épouse, une sœur merveilleuses. Je pense que vous êtes assez polyvalent. «