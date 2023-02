Falynn Pina se sépare de son fiancé Jaylan Banks

Alors que #RHOA Alum Porsha Williams la vit heureuse pour toujours, Falynn Pina annonce une scission, une scission que les fans pensent que le petit mari éternel de Porsha ombrage.

Falynn et son fiancé Banques Jaylan ont annoncé au monde jeudi 9 février qu’ils se séparaient. Reprenant son histoire Instagram, Falynn a partagé: “C’est avec une profonde tristesse dans nos cœurs que nous avons décidé de mettre fin à notre voyage en couple.”

“Bien que nous nous aimions beaucoup, nous pensons qu’il est préférable de nous séparer”, a poursuivi Falynn. “Notre lien en tant que famille et amis ne sera jamais rompu. Nous demandons la confidentialité en ce moment.

Jaylan a emboîté le pas et a publié le même message sur sa page sans expliquer pourquoi le couple a décidé d’arrêter. En octobre 2021, Falynn a annoncé ses fiançailles avec Jaylan, qui sont survenues près de trois mois après avoir finalisé son divorce avec Simon Guobadia.

Les deux ont subi une défaite difficile à la mi-janvier de cette année lorsque Falynn, malheureusement, a fait une fausse couche.

« Le Seigneur a rappelé notre bébé à la maison. Bien que nous comprenions que Dieu a un plan, notre maison est remplie de larmes et de cœurs brisés. Repose au paradis, Jean Pina maman et papa t’aiment tellement.

Les fans et les partisans de l’alun #RHOA ont envoyé des messages encourageants et elle a partagé que sa maison était “remplie de larmes” et de “cœurs brisés” alors qu’ils pleuraient la perte de leur enfant à naître. Le couple partage actuellement une fille, Emma Sang, qu’ils ont accueillie en novembre 2021.

Beaucoup connaissent Falynn en raison de son passage en tant qu’épouse de Simon Guobadia qui est apparue sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. Falynn et nombre de ses partisans pensaient que Simon avait “déconné” avec Porsha alors que les deux étaient encore mariés, mais Simon et Porsha ont nié les allégations.

Selon Simon, Falynn a en fait trompé Jaylan pendant leur mariage et a conçu un enfant. Il ne fallut pas longtemps avant que Falynn et Simon divorcent et que Porsha prenne le nom de famille de Guobadia.

Les deux se sont mariés non pas une mais deux fois l’an dernier lors d’une cérémonie américaine et africaine. Les tourtereaux qui font actuellement leur tour du monde se sont arrêtés à trois endroits, dont le Costa Rica et Paris, pour leur lune de miel.

Simon est allé sur Instagram pour faire savoir à tout le monde à quel point il est heureux avec sa nouvelle femme.

“Les Guobadias TOUJOURS en lune de miel; de Paris à Malte et maintenant au Costa Rica », a-t-il légendé le carrousel de photos. “Deux mariages… trois lieux de lune de miel. Dieu est bon. #blacklovematters #livingourbestdamnlife”

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires de Simon pour féliciter le couple tandis que certains fans ont pris le temps de “l’appeler” sur son ombre. Un utilisateur a écrit: “L’ombre, l’ombre, l’ombre 😎 😎😎🤣 😂 🙈🙈🙈.” Un autre internaute soutenant le couple a écrit : “👏👏👏👏ce n’est jamais ombrageux de montrer de l’amour à son conjoint ! Peu importe qui cela met mal à l’aise !

Porsha a publié les mêmes photos sur sa page avec la légende “My Now & Forver❤️ #HoneyMooners 🇨🇷 #TheGuobadias” ainsi que quelques vidéos des deux profitant de leur temps lors de leurs voyages.

Il est assez clair de voir que Porsha et Simon vivent leur meilleure vie et profitent de leurs nouveaux rôles de mari et femme.

Pensez-vous que Simon faisait de l’ombre à Falynn ?