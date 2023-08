Falynn Pina allègue que Jaylan Banks était violent

Une star de télé-réalité réfute les affirmations de son ex et prétend qu’il a été physiquement violent pendant et après sa grossesse.

Falynn Pina a fait la une des journaux au milieu de Jaylan Banks diffusant des détails sur leur rupture. Banks, accusée d’avoir eu une liaison avec Pina alors qu’elle était encore mariée, a d’abord déclaré qu’elle l’avait « soigné » et manipulé pour lui faire croire des mensonges sur son ex, Simon Guobadia. Plus tard, il est revenu sur les accusations de toilettage mais est resté coincé en la qualifiant de manipulatrice.

Maintenant, Pina raconte sa version de l’histoire et détaille ce qui n’allait pas avec eux pour Le spectacle d’alerte Baller.

Selon la mère de quatre enfants, elle et Banks étaient amis au début, mais après avoir perdu son emploi pendant la pandémie, elle l’a invité à travailler pour elle.

« Covid a frappé, puis il a perdu son emploi », a déclaré Pina à propos de son ancienne assistante. « Alors j’étais comme bien, ‘Je suis assis sur de l’argent, viens travailler pour moi.' » (9:53)

Elle a allégué plus tard qu’elle avait subi des violences domestiques de la part de Banks. Pina a déclaré qu’après avoir appris qu’elle voyait quelqu’un de nouveau, Banks est rentrée dans leur espace de vie partagé aux petites heures du matin et l’a étouffée.

« C’est arrivé à un point où il posait ses mains sur moi et nous n’étions même plus ensemble », a déclaré Pina. « Il s’est mis en colère un jour parce qu’il a découvert que je sortais ensemble. Nous vivions toujours ensemble parce que nous essayions toujours de comprendre comment tout séparer. « Quand il a découvert que j’étais enfin comme passer à autre chose, prendre ces mesures pour voir d’autres personnes… Je ne l’oublierai jamais, il est rentré à la maison il était 4 heures du matin, il est venu défoncer la porte et m’a étouffé. » (19:17)

Plus tard dans l’interview, elle a déclaré que son ex avait également été violente pendant qu’elle était enceinte de leur fille Emma et a allégué que nous lui dépenserions de l’argent sur des bouteilles dans le club pendant qu’elle était à la maison avec un enfant.

Elle a également parlé de son ex qui l’appelait auparavant une toiletteuse, ce qui l’a incitée à se moquer de l’allégation avec un t-shirt. Selon Pina, malgré leur différence d’âge, elle n’aurait pas pu soigner Banks car elle payait toutes les factures de la maison.

« Un toiletteur est quelqu’un qui est beaucoup plus âgé », a déclaré Pina. « J’ai neuf ans de plus, mais je comprends, cool, je suis plus vieux. Il n’y avait rien à préparer, j’ai tout fait. « C’est pourquoi j’ai fait le t-shirt », a-t-elle ajouté. «Parce que je suis comme pendant que nous sommes ici allongés, laissez-moi aller de l’avant et faire une sorte d’applaudissement parce que je ne pense pas que le toilettage soit très drôle du tout. J’étais en fait soigné. J’étais avec quelqu’un de 30 ans de plus que moi et j’utilisais ma jeunesse et tout le reste pour me manipuler afin de rester avec lui. Je t’ai retenu, j’ai tout payé, j’ai permis aux médias et à tout le monde – ma propre famille que tu étais un vrai homme et que tu t’occupais des affaires de la maison alors qu’en réalité tu ne faisais rien. (21:27)

Elle a également allégué que Banks jouerait à des jeux vidéo 16 heures par jour à cause d’une bataille contre la dépression et l’a accusé de tricherie.

« Je traversais seule le post-partum et j’ai découvert qu’il me trompait parce qu’il est rentré à la maison à 8 heures du matin », a déclaré Pina. « J’ai parcouru son téléphone et voilà qu’il partage sa position avec toute une femme et elle la partage en retour. C’est arrivé au point où ça suffisait.

OUF! De toute évidence, les choses ne sont toujours pas réglées entre ces deux-là.

Jaylan Banks n’a pas encore répondu directement, à la place, il a posté une photo sous-titrée: « Je fais confiance au prochain chapitre parce que je connais l’auteur. »

Que pensez-vous du fait que Falynn Pina accuse Jaylan Banks d’abus ?