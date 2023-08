Falynn Pina a apparemment lancé Pleasure P en tant que « petit ami n ° 2 »

Si le boeuf post-rupture de Falynn Pina et Jaylan Banks n’était pas assez désordonné, il semble que l’alun #RHOA ait emmené sa relation vers « Boyfriend # 2 » avec Pleasure P.

La poussière et le drame sont loin d’être réglés entre Falynn et Jaylan, dont la relation s’est déroulée dans les gros titres et les discussions sur les réseaux sociaux. Malgré la recherche Thérapie de couple pour que cela fonctionne pour leur famille recomposée, le duo toxique s’est séparé.

Encore une fois, il ne semble pas que l’entrepreneur soit resté longtemps célibataire. Elle pousse déjà (Pleasure) P dans un nouveau post couplé. Est-ce strictement professionnel ou Instagram officiel ?

Falynn a laissé l’image dire tout avec une simple légende d’un cœur, « #Galaxy », et le nom de Pleasure P. Elle a l’air absolument ravie dans les bras de son possible nouvel homme sur la photo au coucher du soleil.

Pleasure a partagé la même photo avec une douce légende, semblant qu’ils sont déjà assez confortables.

« @falynnn, j’ai besoin de plus de toi à chaque instant », a-t-il écrit avec un cœur et un hashtag assortis, « #galaxy ».

Qui a vu ça venir ? Certainement pas les fans et les adeptes des relations publiques précédentes de la personnalité de la télévision. Plusieurs commentaires ont fait marche arrière pour désigner Simon Goubadia comme le désordonné de leur mariage, qui s’est terminé rapidement et tranquillement avant un engagement rapide avec l’ancienne star de #RHOA Porsha Williams.

PLAISIR P & FALYNN ??? pic.twitter.com/HkPEJHgOFE — MISS GRIPPY 🇱🇷 (@KuntaKeaKizzy) 19 août 2023

Falynn est-il le vrai drame après ce dernier rebondissement ?

Découvrez les réactions à la nouvelle relation supposée de Falynn Pina avec Pleasure P après le retournement !