Falynn Guobadia de RHOA admet qu’elle souffre des fiançailles de son mari Simon et Porsha Williams, mais ne blâme pas la costar

La star de REAL Housewives of Atlanta, Falynn Guobadia, a admis qu’elle souffrait des fiançailles de son mari Simon et Porsha Williams.

Cependant, elle ne blâme pas son costar pour la fin de son mariage.

dix Falynn a admis qu’elle souffrait toujours des fiançailles de Simon et Porsha Crédit : YouTube

dix Elle a dit qu’elle ne blâme pas Porsha pour la fin de son mariage avec Simon Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Tout en étant interviewé par Adam Coy Newell pour un Vidéo Youtube, Falynn a expliqué comment elle gère Simon et Porshal’engagement de.

Après qu’on lui ait demandé comment elle avait appris les fiançailles de son mari de 56 ans avec son ancienne co-vedette, la Bravo star a déclaré: « J’ai découvert en même temps que tout le monde. Je ne savais pas.

« En fait, je me souviens avoir reçu un appel téléphonique vers 8 heures du matin ce matin-là lorsque tout a commencé à faire les gros titres et que quelqu’un m’a dit : ‘Simon et Porsha’. Ils sont fiancés, ils sont fiancés !

« Et je me souviens m’être disputé avec eux et j’ai spécifiquement dit: » Non, mon mari est beaucoup de choses mais il ne me ferait jamais ça. Ce n’est tout simplement pas qui il est.

Falynn, 31 ans, a poursuivi : « Chacun a sa propre façon de gérer la douleur et mon mari souffre autant que moi.

dix Falynn a rompu son silence concernant l’engagement de son ex dans une nouvelle interview Crédit : YouTube

dix Elle a dit que Simon « fait autant mal » qu’elle Crédit : YouTube

«Mais cela a pris le gâteau. Ça fait mal. C’est la meilleure façon dont je peux le décrire. Je souffre. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle blâmait Porsha pour leur divorce, la star de RHOA a répondu : « Non. Personne n’a ce pouvoir sur ma vie ou la vie de mon mari et notre mariage.

« Non. Cependant, Simon et moi étions ceux qui étaient mariés l’un à l’autre.

« Nous sommes ceux qui ont créé une famille ensemble et construit une vie les uns avec les autres. »

dix Falynn a déclaré que seuls elle et Simon étaient responsables de la fin de leur mariage Crédit : YouTube

dix Elle a commencé à pleurer vers la fin de l’interview Crédit : YouTube

le RHOA star a poursuivi: « Je nous blâme tous les deux. Il est à blâmer. Je suis à blâmer. Et c’est tout.

« Quoi qu’il en soit, je ne dis pas que c’était juste. Je ne dis même pas que c’était mal.

« Non, personne n’a le pouvoir à côté de Simon et moi. »

L’interview a ensuite pris une tournure émouvante lorsqu’on a demandé à Falynn si elle en voulait à Porsha.

Elle a ensuite fondu en larmes avant de déclarer qu’elle voulait juste que Simon « soit heureux ».

dix Falynn a dit qu’elle voulait que Simon soit « heureux » Crédit : Getty

dix Porsha a annoncé ses fiançailles en mai Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Porsha, 39 ans, a annoncé ses fiançailles avec Simon en mai en publiant une photo adorée du couple sur Instagram, alors qu’elle insistait sur le fait qu’elle n’avait rien à voir avec son divorce avec Falynn en légende.

le RHOA star a commencé: « Notre relation a commencé il y a un mois – oui, nous sommes fous amoureux. Je sais que c’est rapide mais nous vivons la vie chaque jour à son maximum.

« Je choisis le bonheur tous les matins et tous les soirs. Éviter toute énergie négative et me concentrer uniquement sur les souhaits positifs. Il me rend si heureuse et pour moi, c’est ce qui compte le plus. »

Elle a ensuite précisé qu’elle n’avait rien à voir avec le divorce de Falynn et Simon, écrivant: « Pour tous ceux qui ont besoin de faits, je reçois l’optique mais Simon a demandé le divorce d’un précédent mariage en janvier.

« Je n’ai rien à voir avec leur demande de divorce. C’est entre eux deux.

dix La star de RHOA a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien à voir avec la fin du mariage de Simon et Falynn Crédit : Getty

« Falynn et moi ne sommes pas amis, et le divorce de Simon a été réglé. Notre relation est un pas en avant positif et affectueux dans la vie de tout le monde. »

En avril, Falynn et Simon ont publié des déclarations communes pour révéler qu’ils se séparaient après deux ans de mariage.

Au cours de cette saison de RHOA, Falynn et Porsha ont partagé qu’ils se sont rencontrés à travers leurs autres moitiés alors que Simon et Dennis sont des partenaires commerciaux.