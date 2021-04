REAL Housewives of Atlanta, Falynn Guobadia, 31 ans, a annoncé qu’elle divorce de son mari.

Elle et Simon, 56 ans, n’ont été mariés que depuis environ deux ans.

Falynn posté dans ses histoires Instagram: «Après deux ans de mariage et cinq ans d’amitié, Simon et moi avons pris la difficile décision de nous séparer.

«Nous sommes profondément reconnaissants de l’impact que nous avons eu dans la vie de chacun ainsi que des liens tissés avec les enfants de chacun.

«Cette décision mutuelle n’a pas été prise à la légère, et malgré notre volonté actuelle d’être transparente, nous demandons seulement à nos amis et supporters de respecter notre vie privée pendant que notre famille traverse cette période très difficile.

«Je voudrais dire merci à tous mes supporters, qui ont montré beaucoup d’amour pour notre famille. Vous ne passez pas tous inaperçus.

Simon également posté de la rupture sur Instagram: «Après un an et demi ensemble, Falynn et moi avons pris la décision mutuelle de mettre fin à notre mariage.

«Malgré notre volonté d’être transparents, nous demandons respectueusement la confidentialité en ce moment. Merci. »

Simon Guobadia est le fondateur, président et PDG du groupe SIMCOL.

Plus tôt cette semaine, LaToya a déclaré sur Speak On It de Kandi Burruss: « Elle a fouillé le sac parce qu’ils ne sont plus ensemble. »

Le mois dernier, ami du RHOA casting, LaToya Ali, a également tweeté: «Mon mari l’a expulsée de l’empire et ne peut pas se permettre un vol. Retrouvez-moi à la Réunion #RHOA. »

Falynn a répondu à cette allégation dans une interview avec La marque Jasmine partage: «Cette rumeur venait d’une personne misérable. Simon et moi, nous traversons nos problèmes conjugaux, comme tout le monde.

«Tout le monde a sa propre merde. Que nous ne suivions pas et que nous suivions… et que nous supprimions nos données ou quoi que ce soit, laissons-nous simplement passer en revue nos affaires. Nous sommes comme tout le monde. Nous sommes des gens normaux.





Cette saison, Falynn a attrapé un club de golf pour frapper LaToya lors d’un combat sur Halloween.

Lors de la fête de Falynn, LaToya a exigé qu’on lui serve un verre et a déclaré: «C’est une maison charmante. C’est ce que fait une personne de 65 ans. J’essaye de vivre comme ça! Mais il n’y a pas de femme de chambre pour aider une sœur ou un chef dans cette grande cuisine.

Simon, cependant, a en fait 56 ans.