L’interview de VICE avec Matt Loughrey, initialement publiée vendredi, contenait des images de la prison de Tuol Sleng au Cambodge, également connue sous le nom de S21, où des milliers de personnes ont été torturées et tuées entre 1975 et 1979. Cependant, les photographies ont été non seulement colorisées, mais également éditées, avec l’artiste ajoutant un faux sourire aux visages des victimes. Aucune image originale n’a été publiée à côté des images modifiées.

Matt Loughrey dans Vice ne colore pas les photographies S21. Il falsifie l’histoire: pic.twitter.com/z6J99J7BOE – John Vink (@vinkjohn) 10 avril 2021

L’artiste, qui aurait prétendu être en contact étroit avec les familles des victimes alors qu’il travaillait sur ce projet, n’avait en fait jamais été en contact avec les propriétaires légitimes des photographies, a déclaré le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts (MCFA). dans un déclaration le dimanche. «Le MCFA n’accepte pas ce genre de manipulation et considère que ce travail de Matt Loughrey porte gravement atteinte à la dignité des victimes, la réalité de l’histoire du Cambodge», dit-il, appelant les médias à supprimer les images. Le Cambodge pourrait envisager d’engager des poursuites judiciaires, à la fois nationales et internationales, a-t-il ajouté.

Ayant été contacté par plusieurs agences média, l’artiste a refusé de commenter. Cependant, dans une prétendue capture d’écran d’un message privé, il semble avoir doublé l’affirmation selon laquelle il « travaillé avec » les proches et que certains d’entre eux « A demandé à leur parent de sourire. » Dans le même message, il a semblé suggérer à VICE de mettre ses propos hors contexte, affirmant qu’un point de vente français avait réussi à mieux présenter les photos modifiées.

Il a été littéralement DEMANDÉ par les familles – car c’était la seule image qu’ils avaient de leurs proches perdus … Qui êtes-vous pour dire qu’il n’était pas autorisé à le faire lorsque les familles le lui ont demandé? pic.twitter.com/ZLJY9aBMRf – Graines interdites (@SeedsForbidden) 11 avril 2021

Alors que le texte de l’interview du VICE mentionnait Loughrey spéculant que les prisonniers auraient pu sourire sur certaines des photos en raison de « nervosité, » il n’a jamais révélé le fait que les personnes sur les images sélectionnées pour l’histoire n’avaient pas de visages souriants dans les originaux, ce qui a apparemment été confirmé par une armée sur les détectives Internet, qui a commencé à publier des originaux en noir et blanc du musée aux côtés de la « renforcée » mugshots.

Plus de sourires de Matt Loughrey … À quoi pensaient-il ET Vice? Je suppose que rien. (Remerciements à Jean-Sien Kin pour la recherche) pic.twitter.com/pBJqpTKonU – John Vink (@vinkjohn) 10 avril 2021

VICE a finalement supprimé l’intégralité de l’article, le remplaçant par une note éditoriale disant que «L’article ne répondait pas aux normes éditoriales de VICE et a été supprimé. Nous regrettons cette erreur et étudierons comment cet échec du processus éditorial s’est produit. »

Cependant, les critiques sur les médias sociaux n’étaient pas satisfaits de la «non-excuse». De nombreux lecteurs indignés ont qualifié les ouvrages publiés de « insultant, « »répugnant»Et« falsifier l’historique ».

Je suis allé au musée S21. Ce sont les portraits de certaines des victimes khmers rouges. Je ne vois aucune femme sourire ici. pic.twitter.com/wCiFbLZMrn – DianneThatGotAway (@freudianneslip) 11 avril 2021

Il s’est rapidement avéré que l’approche bizarre de « Restaurer » les vieilles photos appartenaient à Loughrey « chose » depuis un certain temps, et il l’a apparemment surnommé « Service avec le sourire. »

Une pétition en ligne qui a été créée à l’origine pour faire pression sur VICE afin qu’elle supprime l’histoire exige maintenant des excuses appropriées.

«Réduire au minimum la douleur et le traumatisme de notre communauté par ceux qui ne sont pas liés à l’expérience, ce n’est pas seulement réviser et effacer l’histoire, c’est un acte violent», la pétition, qui a été signée par plus de six mille personnes, dit, appelant également l’artiste à « Arrêtez d’utiliser des photos de victimes du génocide cambodgien pour vos expériences et vos divertissements. »

Au moins 1,7 million de personnes ont été tuées sous le régime répressif des Khmers rouges dirigé par Pol Pot. Si certains d’entre eux sont morts des suites de dislocations et de travaux forcés, d’autres ont été torturés à mort dans les prisons et les camps. Entre 14 000 et 17 000 personnes, dont des enfants, ont été envoyées dans la tristement célèbre prison S21, où beaucoup d’entre elles ont été photographiées avant les exécutions. Seuls sept de ses prisonniers ont survécu.

