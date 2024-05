Vous lisez gratuitement un article exclusif WrapPRO. Vous voulez améliorer votre carrière dans le divertissement ? Allez ici pour plus d’informations.

« Fallout » a continué de dominer le classement du Top 10 du streaming de Nielsen.

L’adaptation du jeu vidéo a continué son règne en tant que programme de streaming le plus regardé au cours de la semaine du 22 au 28 avril, faisant de « Fallout » la première série Prime Video à décrocher la première place sur la liste Nielsen pendant trois semaines consécutives.

Au cours de sa troisième semaine sur Prime Video depuis sa sortie le 10 avril, « Fallout » a enregistré 1,53 milliard de minutes de visionnage sur huit épisodes. Bien qu’il soit resté au sommet du classement du streaming, l’audience de « Fallout » était en baisse par rapport à sa première semaine, qui rapportait 2,9 milliards de minutes visionnées au cours de ses cinq premiers jours sur la plateforme, ainsi que la semaine précédente, qui a vu « Fallout » enregistrer 2,62 milliards de minutes visionnées du 15 au 21 avril.

Pourtant, « Fallout » était l’un des trois seuls titres cette semaine à dépasser le milliard de minutes visionnées. Il a été rejoint par « Bluey », qui arrive en deuxième position sur la liste avec 1,34 milliard de minutes enregistrées sur Disney+, et « Grey’s Anatomy », qui arrive en troisième position avec 1,181 milliard de minutes visionnées sur Netflix et Hulu.

Pendant ce temps, la sensation Netflix « Baby Reindeer » s’est classée au 5e rang sur la liste globale des vidéos les plus regardées avec 915 millions de minutes de visionnage, en hausse de 36 % par rapport à la même période. 673 millions de minutes de visionnage enregistrées par la série dramatique lors de sa première semaine du 15 au 21 avril.

« Baby Reindeer » s’est également classé au deuxième rang des originaux en streaming les plus regardés derrière « Fallout », suivi par « Dead Boy Detectives » de Netflix, qui a enregistré 633 millions de minutes de visionnage, et FX sur « Shōgun » de Hulu, qui ont totalisé 633 millions de minutes de visionnage. 608 millions de minutes d’écoute. Ni « Dead Boy Detectives » ni « Shōgun » n’ont enregistré suffisamment de minutes de visionnage pour figurer parmi les programmes les plus diffusés en streaming, « Criminal Minds » arrivant à la dixième place de la liste globale avec 637 millions de minutes de visionnage.

Notamment, après le lancement de « Anyone But You » sur Netflix le 23 avril, la comédie romantique dirigée par Sydney Sweeney et Glen Powell est arrivée à la cinquième place de la liste globale – juste derrière « Baby Reindeer » – avec 773 millions de minutes visionnées.

« Anyone But You » s’est classé comme le film en streaming le plus regardé cette semaine, avec « Rebel Moon: Part 2 » en deuxième position avec 470 millions de minutes visionnées sur Netflix, tandis que « King Richard » a pris la troisième place avec 336 millions. minutes visionnées sur Max et Netflix.

Avant la sortie de la nouvelle saison de « Bridgerton » le 16 mai, la série romantique de Netflix a reçu un coup de pouce en termes d’audience puisqu’elle se classe au 9e rang des originaux en streaming les plus regardés avec 264 millions de minutes visionnées.

