Fallout continue le règne de Nielsen, Bridgerton apparaît sur la liste des originaux

Tomber faisait encore exploser tous ses concurrents en streaming hors de l’eau au cours de sa troisième semaine de sortie.

Du 22 au 28 avril, l’adaptation du jeu vidéo a enregistré 1,5 milliard de minutes de visionnage sur les huit épisodes, selon le rapport de streaming de Nielsen. Bien que ce soit une baisse d’un milliard de minutes par rapport à la semaine précédente, c’était assez confortablement au-dessus de tout le reste en streaming cette semaine-là.

C’est désormais la seule série Prime Video à figurer trois fois en tête de la liste de streaming de Nielsen, consécutivement ou non. Même pas un méga hit Atteindre j’ai réussi ça.

La deuxième et la troisième place sont allées à, choc, Bleu et L’anatomie de Grey. Les deux ont à nouveau atteint plus de 1 milliard de minutes de visionnage.

Pendant ce temps, buzzez pour Bébé renne était toujours en croissance puisque la série Netflix a vu son audience augmenter de 36 % pour atteindre la cinquième place globale (contre la 9e place la semaine précédente) avec 915 millions de minutes de visionnage.

Shogun a atteint un sommet avec la sortie de sa finale, totalisant 608 millions de minutes d’écoute, soit une augmentation de 45 % par rapport à la semaine précédente. C’était suffisant pour la quatrième place parmi les originaux en streaming.

Même si aucun nouvel épisode n’était encore disponible, le public semble avoir hâte de voir une autre saison de La Chronique des Bridgertoncar les deux premières saisons sont réapparues sur la liste originale au n°9 avec 264 millions de minutes visionnées.

Un autre titre qui mérite d’être mentionné est celui de Netflix Détectives Dead Boy, qui a généré 633 millions de minutes visionnées lors de ses premiers jours sur la plateforme. Cela l’a placé au n ° 3 sur la liste des originaux, bien que la série n’ait pas réussi à faire autant de bruit sur Netflix lui-même.

Voir plus de détails ci-dessous.