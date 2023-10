Théâtre Fallon

Rejoignez-nous à partir de jeudi pour trois jours spéciaux alors que nous présenterons la comédie musicale pour la jeunesse d’automne 2023 de Fallon’s Performing Arts of Churchill County — « The Maine Street Gang, The Musical ».

Un groupe d’enfants du coin découvre un vieux bâtiment abandonné au centre-ville. Après l’avoir transformé en club-house, ils commencent à découvrir l’incroyable histoire de l’ancien bâtiment. Mais leur club-house sera-t-il démoli pour faire place à un nouveau centre commercial ? Que peut faire un petit groupe d’enfants pour préserver l’histoire de leur communauté du centre-ville ? Quand ce groupe d’enfants s’appelle The Maine Street Gang, on ne sait pas ce qui peut arriver !

Les représentations auront lieu jeudi, vendredi et samedi à 19 h, plus une représentation en matinée samedi à 13 h. Pour les billets et les informations, veuillez visiter paccnv.org.

Pendant toutes les représentations, des concessions seront disponibles. Venez soutenir ce grand groupe communautaire. The Maine Street Gang « a été écrit comme un hommage au Fallon Theatre et comme un outil pour attirer l’attention sur le Save the Fallon Theatre et le Performing Arts of Churchill County, deux organisations à but non lucratif.

N’oubliez pas que samedi prochain, le 11 novembre, le Will Shamberger Band et High Desert Habit monteront sur scène. Rejoignez-nous pour de la bonne musique. Le concert commence à 19 h, les portes ouvrent à 18 h et les billets coûtent seulement 12 $.

Marquez également vos calendriers pour le 25 novembre alors que Stand Up Comedy monte à nouveau sur scène avec Fallon Fall Funnies mettant en vedette Marc Yaffee avec les invités spéciaux Adam Stone et Brian Lee. Les billets à l’avance coûtent 20 $ et peuvent être achetés sur brianleecomedy.ticketleap.com. Les billets sont également disponibles à la porte le soir du spectacle au coût de 25 $.

J’espère vous voir pour « The Maine Street Gang ».

Auditions pour “Un violon sur le toit”

Les auditions pour la comédie musicale communautaire « Fiddler on the Roof » du comté de Churchill (PACC) auront lieu les 8 et 9 novembre à l’auditorium de l’école secondaire du comté de Churchill de 18 h à 20 h. Cette comédie musicale communautaire est ouverte à tous les âges.

Les ateliers d’audition auront lieu les 1er et 6 novembre à l’auditorium du CCHS de 18 h 30 à 19 h 30. Les rappels auront lieu le 10 novembre et la liste des acteurs sera publiée numériquement le 11 novembre.

Les répétitions commencent le 14 novembre de 17h30 à 20h avec une lecture complète du scénario le 18 novembre à 9h.

« Un violon sur le toit » raconte l’histoire d’un laitier juif nommé Tevye et de sa famille dans la petite ville russe d’Anatevka en 1905. Tevye lutte pour maintenir ses traditions face aux temps changeants et à l’antisémitisme croissant en Russie. Il doit également faire face aux mariages de ses cinq filles qui remettent en cause les coutumes du mariage arrangé et l’autorité de l’entremetteuse.

Classiques noirs

La série de films d’automne de novembre présente les grands classiques noirs de trois décennies : « The Thin Man », « Chinatown » et « The Maltese Falcon ». Chaque film sera projeté un vendredi soir au Oats Park Arts Center.

• « The Thin Man » (1934), 3 novembre – L’histoire d’un détective à la retraite (William Powell) qui, tout en passant une grande partie de son temps à gérer la fortune considérable de sa femme (Myrna Loy) et à consommer de grandes quantités d’alcool, est invité à suivez la trace d’un inventeur disparu. Bien que réticent à interrompre ses vacances à Manhattan, il est persuadé d’enquêter par le soif d’aventure de sa femme, et ensemble ils se lancent dans une affaire qui mène à la révélation d’une tromperie et d’un meurtre.

• « Chinatown » (1974), 10 novembre – Lorsque le détective privé de Los Angeles JJ « Jake » Gittes (Jack Nicholson) est engagé par Evelyn Mulwray pour enquêter sur les activités de son mari, il pense qu’il s’agit d’une affaire d’infidélité de routine. L’enquête de Jake devient bientôt tout sauf routinière lorsqu’il rencontre la vraie Mme Mulwray (Faye Dunaway) et se rend compte qu’il a été embauché par un imposteur. La mort soudaine de M. Mulwray place Gittes sur une piste enchevêtrée de corruption, de tromperie et de sinistres secrets de famille alors que le père d’Evelyn (John Huston) devient un suspect dans cette affaire.

• « The Maltese Falcon » (1941), vendredi 17 novembre – Dans ce classique noir, le détective Sam Spade (Humphrey Bogart) obtient plus que ce qu’il espérait lorsqu’il prend une affaire qui lui est portée par une femme belle mais secrète (Mary Astor). Dès que Miss Wonderly apparaît, des problèmes s’ensuivent puisque le partenaire de Sam est assassiné et Sam est abordé par un homme (Peter Lorre) lui demandant de localiser une statuette de valeur. Sam, empêtré dans un dangereux réseau de crimes et d’intrigues, se rend vite compte qu’il doit trouver la seule chose qu’ils semblent tous vouloir : le faucon maltais orné de bijoux.

Chaque film sera projeté à 19h. Billetterie, Art Bar et galeries ouvertes à 18h.

Chaque film est gratuit pour les membres et les détenteurs d’abonnements. Le coût pour les non-membres est de 5 $ pour chaque représentation. Les billets sont disponibles à la billetterie le soir de la projection ou appelez le Churchill Arts Council au 775-423-1440.

Pixie et les Party Grass Boys

Salué comme « le groupe le plus en vogue du Wasatch » par l’Intermountain Acoustic Music Association, Pixie and the Party Grass Boys crée un son typiquement américain qui peut transformer la pièce en chahut, mais offre également toute une variété d’autres dynamiques, se rapprochant également du bluegrass. / folk avec une formation classique et jazz tout en incorporant des éléments de Broadway, du Pop-Punk et un amour sans vergogne pour passer un sacré bon moment.

Pixie and the Party Grass Boys se produisent au Oats Park Arts Centre le 18 novembre à 19 h. La billetterie, l’Art Bar et les galeries ouvrent à 18 h.

Les billets sont pour les membres 17 $, les non-membres 20 $ et les jeunes et étudiants (avec carte d’étudiant valide) 10 $.

Pour les billets, appelez le Churchill Arts Council au 775-423-1440.

Mary Poppins arrive

Mary Poppins commence cette semaine à Carson City.

Les représentations auront lieu au centre communautaire de Carson City pour 11 représentations du 3 au 19 novembre : les vendredis et samedis à 19 h 30, les dimanches à 14 h et les samedis à 14 h (les 11 et 18 novembre uniquement).

Les billets coûtent 25 $/28 $. Pour plus d’informations, rendez-vous sur WNMTC.com