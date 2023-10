Fallon Sherrock se qualifie pour le Grand Chelem des fléchettes après la fin de la série féminine PDC | Actualités sur les fléchettes

Fallon Sherrock a scellé sa qualification pour le Grand Slam of Darts 2023 à Wolverhampton

Fallon Sherrock a scellé sa qualification pour le Grand Chelem de fléchettes 2023 après avoir décroché dimanche son troisième titre de la série féminine PDC du week-end, alors que Natalie Gilbert de Tamworth a terminé l’année avec succès dans l’événement 24.

Avant le sixième week-end de la PDC Women’s Series de l’année, Sherrock était derrière Mikuru Suzuki de 2 200 £ sur l’Ordre du mérite, mais elle a scellé sa place en Grand Chelem avec un événement à revendre après ses exploits dans l’Event 23.

Sherrock a célébré des victoires consécutives samedi pour établir un tampon de 1 500 £ sur Suzuki, qui a subi une courte défaite au premier tour contre Deta Hedman lors de l’événement 23.

Cela signifiait qu’une course aux demi-finales donnerait à Sherrock un avantage inattaquable à la deuxième place, et l’ancienne finaliste du Nordic Darts Masters a livré la marchandise pour confirmer son retour à Wolverhampton.

La joueuse de 29 ans a confirmé sa qualification pour le Grand Chelem avec une troisième victoire consécutive contre Beau Greaves, leader de l’Ordre du mérite de la série féminine.

Sherrock a poursuivi sa charge avec une démolition 5-1 d’Angela Kirkwood dans le dernier carré, et elle a remporté un cinquième succès en Série féminine en 2023 – et un quatrième consécutif – avec une victoire 5-3 contre Rhian O’Sullivan.

Gilbert, ému, a clôturé la campagne avec la gloire de l’Event 24 pour devenir la dixième joueuse à remporter un titre de la PDC Women’s Series depuis le début de la tournée en 2020.

La femme de 40 ans a gardé son sang-froid pour remporter une victoire historique contre Lorraine Winstanley lors de la pièce maîtresse de l’Event 24.

Malgré une fin de campagne décevante, Greaves a terminé en tête de l’Ordre du mérite de la série féminine avec 29 400 £, après avoir remporté un record de 12 titres tout au long de l’année.

Greaves, qui a également remporté le titre mondial de matchplay féminin en juillet, fera ses débuts en Grand Chelem en novembre, même si elle a choisi de ne pas participer au Championnat du monde de fléchettes de cette année.

Sherrock sera rejoint par Mikuru Suzuki au Championnat du monde de fléchettes de cette année

Les cinq titres de Sherrock l’ont vue terminer deuxième de l’Ordre du mérite de la série féminine avec 17 200 £, ce qui la verra participer au Grand Chelem et au Championnat du monde de fléchettes.

Sherrock sera rejoint à Alexandra Palace par Suzuki, qui a terminé avec 13 600 £ après son triplé de victoires en 2023, alors qu’elle revient à l’événement phare du sport après ses débuts en 2019/2020.

Série féminine PDC 2023

dimanche 15 octobre

Le centre de tennis Robin Park

Événement 23

Quarts de finale

Angela Kirkwood 5-3 Rose Morte

Fallon Sherrock 5-3 Beau Grèves

Rhian O’Sullivan 5-0 Kirsi Viinikainen

Kirsty Hutchinson 5-2 Roos van der Velde

Demi finales

Fallon Sherrock 5-1 Angela Kirkwood

Rhian O’Sullivan 5-2 Kirsty Hutchinson

Final

Fallon Sherrock 5-3 Rhian O’Sullivan

Événement 24

Quarts de finale

Kirsty Hutchinson 5-3 Robyn Byrne

Natalie Gilbert 5-3 Noa-Lynn van Louvain

Beau Greaves 5-2 Vicky Pruim

Lorraine Winstanley 5-2 Casey Gallagher

Demi finales

Natalie Gilbert 5-4 Kirsty Hutchinson

Lorraine Winstanley 5-3 Beau Greaves

Final

Natalie Gilbert 5-3 Lorraine Winstanley

