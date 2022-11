Fallon Sherrock révèle qu’elle est «détestée» par ses collègues joueurs professionnels, affirmant que ce n’est pas un environnement agréable | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock s’est ouverte sur la «haine» qu’elle a reçue de ses collègues professionnels et sur la déception de la récente série féminine PDC à Wigan

Une Fallon Sherrock désemparée s’est ouverte à l’environnement hostile qu’elle a connu lors de la récente PDC Women’s Series à Wigan, révélant également “peu importe ce que je fais, je vais toujours être détestée”.

Sherrock reste une pionnière pour les fléchettes féminines après avoir pris de l’importance à la suite de ses exploits historiques au Championnat du monde 2020, en devenant la première femme à remporter un match dans le plus grand événement du sport.

La “reine du palais” a depuis atteint la finale du Nordic Darts Masters et les quarts de finale du Grand Chelem de l’année dernière, et a été couronnée première championne féminine en matchplay en juillet, ce qui lui a valu une place automatique au Grand Chelem de fléchettes.

Avant le tournoi de Wolverhampton, Sherrock a posté sur Twitter: “Donc, un autre événement PDC TV vous attend – j’ai vraiment hâte au Grand Chelem #letthehatebegin.”

Le lanceur de Milton Keynes a expliqué: “Peu importe ce que je fais, je vais toujours être détesté. Je pourrais être la meilleure personne au monde et je reçois toujours de la haine ou je pourrais tout faire de travers et toujours l’obtenir. Je suis à un point maintenant où je suis comme, ‘Si tu vas me détester, déteste-moi’.

“Je ne vais pas tourner autour du pot, je l’ai même avec les joueurs maintenant et je m’en fiche vraiment. Je suis à un point où je me fiche de ce que quelqu’un me dit ou fait.”

Sherrock irrespectueux

“C’est surtout les femmes, je ne suis plus beaucoup la bienvenue avec les femmes, j’ai appris ça à Wigan, donc ça a été mouvementé” Fallon Sherrock

Sherrock a raté le tournoi de cette année à Alexandra Palace après que la sensation adolescente Beau Greaves l’ait propulsée au poste avec une remarquable course gagnante, malgré le fait qu’elle n’ait pas participé aux 12 premiers événements de l’année de la PDC Women’s Series.

Elle a été battue lors d’une finale mouvementée de l’événement 19 au Robin Park Tennis Center de Wigan par Greaves, 18 ans, qui a affiché un remarquable 107,86 pour clôturer une victoire palpitante 5-3.

À 3-3, Greaves a sorti un brillant 148 pour tenir le lancer et elle a ensuite suivi trois 140 avec une finition de 81 pour un 11 fléchettes pour conclure le titre.

Les tournois au sol joués devant les joueurs, les amis et la famille, sont généralement joués au mieux, mais Sherrock se sent totalement irrespectuée par ses collègues professionnels.

Sherrock a récapitulé sa soirée historique après être devenue la première femme à remporter un match au Championnat du monde de fléchettes

Elle a expliqué: “Cela devrait être le meilleur ordre dans ce type d’événements. Ne vous méprenez pas, tout se passe parfaitement – le PDC le fait si bien. Je me souviens juste d’avoir joué cette finale contre Beau mais ce rugissement après son 148, après le match, je suis sorti et j’ai pu voir tout le monde interdire les gens qui étaient assis à ma table en train de regarder et d’encourager et j’ai juste pensé “tu sais quoi, tu devrais soutenir tout le monde dans la salle s’ils jouent bien”. Je comprends tout le temps , je ne sais pas pourquoi je n’y suis pas habitué maintenant.

“J’ai laissé l’atmosphère m’atteindre, je devrais être plus professionnel autour de tout ça, je ne devrais pas laisser ça m’atteindre, mais moi et Lisa (Ashton) avons fait tellement de choses, ce n’était même pas la fin du jeu. Je pouvais comprendre si c’était la fin du jeu. C’était littéralement assez près de toute la pièce.

“Ce sont surtout les femmes, je ne suis plus vraiment la bienvenue avec les femmes, j’ai appris ça à Wigan, donc ça a été mouvementé. Je veux essayer de m’améliorer pour avoir plus d’opportunités de jouer du côté du PDC avec les hommes, donc j’espère que je pourrai mieux performer et m’améliorer.”

“Je ressens ce que moi et Lisa avons fait pour le sport, je ne pense pas qu’ils réalisent à quel point nous avons aidé”, a ajouté Sherrock. “Ce n’est pas comme s’ils devaient dire ‘merci’, mais ils s’en moquent vraiment et ils sont tous contre nous, ils nous encouragent et ce n’est tout simplement pas un environnement très agréable.”

Sherrock était fière d'être la toute première gagnante du Women's World Matchplay

Pionnier

“La reine du palais” a appelé à plus d’opportunités pour les femmes dans le sport

Sherrock dit qu’elle essaie de créer de nouvelles opportunités pour les femmes dans le sport et espère qu’il y aura plus de possibilités à l’avenir avec plus de prix en argent et de compétitions proposées, plus que jamais auparavant.

“À un moment donné, cela changera, mais j’espère que plus les femmes auront d’opportunités, cela changera, mais pour le moment, c’est un peu comme ça”, a déclaré Sherrock.

“Cela me rend plus déterminé et m’encourage à faire mieux parce que je veux pousser le jeu aussi loin que je peux et gagner ma vie pour moi et mon petit garçon, et c’est la seule chose que j’ai dans mon état d’esprit.

“Je veux sensibiliser les femmes à faire du sport, et des choses comme ça, donc plus je peux faire pour ça, alors c’est génial, mais pour le moment, je me concentre uniquement sur la fierté de moi-même et de mon petit garçon.”

Sherrock a également révélé qu’elle recevait toujours beaucoup de haine en ligne, mais a déclaré: “cela ne changera pas ma façon de jouer ou qui je suis.”

La star de Milton Keynes est heureuse d'inspirer une génération de joueuses à pratiquer ce sport

Sherrock est entrée dans l'histoire du Grand Chelem de fléchettes lorsqu'elle a battu Gabriel Clemens avec cette finition sensationnelle de 170 pour devenir la première femme à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi l'année dernière.

Greaves est un “grand atout pour le sport”

Michael Bridge dit que personne ne voudra affronter Beau Greaves lors des premières étapes des championnats du monde de fléchettes

Malgré la déception de la série féminine, Sherrock a soutenu Greaves pour atteindre la grandeur alors qu’elle se prépare à faire ses débuts à Alexandra Palace en décembre et espère qu’il pourra y avoir une rivalité entre elles à l’avenir.

“Beau est un très bon joueur”, a déclaré Sherrock. “Elle peut être aussi bonne qu’elle veut être en elle-même. Je ne la connais pas très bien, je vais lui dire ‘salut’. Sincèrement, je pense qu’elle est un grand atout pour le sport et elle peut exceller comme elle veut aller.

“Je suis tout à fait partant pour une rivalité parce que cela signifie que tout n’est pas sur moi et que je n’aurai pas toute la haine.

“Cela m’incite à être comme” je veux être celui dont ils parlent à nouveau “et à me pousser et à me donner plus envie. Je suis vraiment excité de voir comment je vais aller dans les prochains mois .”

