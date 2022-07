Fallon Sherrock: «Les limites doivent être franchies» pour qu’un championnat du monde féminin PDC devienne réalité | Fléchettes Nouvelles

Fallon Sherrock pense qu’un championnat du monde féminin pourrait bientôt être une réalité dans le PDC

Fallon Sherrock ne doute pas que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il y ait un championnat du monde féminin PDC séparé, mais pense que davantage d’opportunités pour les joueuses sont nécessaires pour que cela devienne une réalité.

Sherrock est entrée dans l’histoire en remportant le titre inaugural du Women’s World Matchplay à Blackpool dimanche, un triomphe qui est survenu 12 ans jour pour jour depuis que Stacy Bromberg a battu Tricia Wright en finale de ce qui reste à ce jour la seule édition du PDC Women’s World Championship.

Le matchplay féminin à huit joueuses devrait revenir en 2023, tandis que la série féminine PDC sera étendue à 24 événements et la joueuse de 28 ans estime que ce sont des étapes vers un championnat du monde féminin organisé à Alexandra Palace avec l’événement phare du PDC. une réalité.

“Je pense qu’il y a quelques limites à franchir en premier”, a déclaré Sherrock, la première joueuse à battre un homme au championnat du monde PDC. “Nous n’avons que huit femmes maintenant et il y en a quelques autres, mais il y a encore un énorme écart.

“Je pense que nous avons besoin que la série féminine continue et donne aux autres femmes plus de confiance et un jeu plus professionnel. Ensuite, espérons-le, dans quelques années, nous pourrions envisager cela, mais je pense sincèrement que ce n’est pas loin. .

“Nous avons juste besoin de renforcer la confiance de toutes les autres femmes parce que je pense que c’est ce qui leur manque.

“Ce serait vraiment bien [to see it at Alexandra Palace] et ce serait une bonne opportunité pour les femmes car cela montre ce que nous pouvons faire. On peut le faire; nous avons juste besoin de plus d’opportunités pour le faire et d’obtenir la confiance.”

Sherrock a battu Aileen de Graaf 6-3 lors de la finale du matchplay féminin, après avoir battu l’adolescente Katie Sheldon en quart de finale et Lorraine Winstanley en demi-finale.

Elle a été effrayée par Sheldon, 18 ans, qui menait 2-1 avant que Sherrock ne lâche trois jambes lors de la rotation pour réserver sa place en demi-finale.

Un autre jeune prometteur qui pourrait avoir un impact sur la série féminine l’année prochaine est Beau Greaves, la jeune femme de 18 ans qui a remporté le championnat du monde féminin WDF en avril avec un style dominant, et Sherrock est enthousiasmée par le défi auquel elle est potentiellement confrontée. son.

“Beau est de qualité maintenant, alors imaginez l’année prochaine quand elle aura toute l’expérience de faire des trucs avec la WDF”, a déclaré Sherrock.

“Elle est déjà championne du monde, alors imaginez combien d’autres personnes elle pourra pousser. Ce sera excitant de voir où Beau finira dans la série l’année prochaine.

“Je pense que cela va aussi nous faire mieux jouer. Tous ces jeunes qui poussent vont nous faire mieux jouer parce que nous savons que nous allons devoir améliorer notre jeu. J’ai hâte de voir ce qui est poussé contre moi à présent.”